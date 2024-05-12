蔡總統、馬英九同台浴佛大典 祈願社會祥和、天下無災

慈濟基金會慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，今晚在中正紀念堂舉辦「2024年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，總統蔡英文、前總統馬英九、台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜，晚間同場出席，眾人合念祈福文，共同祈願社會祥和、天下無災。

佛教慈濟慈善事業基金會晚間6時在兩廳院藝文廣場舉辦「2024年佛誕浴佛，孝親感恩祈福會」，共有逾萬人參加，在萬人唱誦「爐香讚」佛樂聲中展開，蔡總統親臨禮佛。

蔡總統與現場僧眾齊聲唱誦「讚佛偈」，並向佛陀行三問訊禮。隨後，眾人合唸祈福文，並進行禮佛足、至誠發願、接法香等浴佛儀式，共同祈願社會祥和、天下無災。

前總統馬英九、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，立法院前院長王金平及各國使節出席這場活動。