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影／賴清德赴立院國情報告 黃國昌建議問賴意見後協商

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台灣民眾黨團總召黃國昌（圖）表示，希望民進黨團總召柯建銘問一下準總統賴清德的意見後，再協商國情報告的時間與方式。記者潘俊宏／攝影
台灣民眾黨團總召黃國昌（圖）表示，希望民進黨團總召柯建銘問一下準總統賴清德的意見後，再協商國情報告的時間與方式。記者潘俊宏／攝影

立法院朝野黨團今天協商達成共識，將邀請總統當選人賴清德520就職後到立院進行國情報告，對於國情報告的時間與進行方式會在下星期一進行朝野協商，台灣民眾黨團總召黃國昌說，希望民進黨團總召柯建銘問一下準總統賴清德的意見後一起協商。

黃國昌表示，民眾黨今天所提的議案是經過深思熟慮的，既然賴清德曾表達願意來立法院進行國情報告，在現行的立法院職權行使法的規範比較粗陋，所以會希望取得賴清德的意見後進行黨團協商。

黃進一步說，相信民進黨不會希望採取即問即答的方式進行，但是又怕統問統答的方式會對問題失焦或疏漏，所以希望問一下賴清德的意見，也許賴清德希望在某一個委員問答時不吐不快，希望趕快回答，也許可以統合某一政黨的意見後再統一回答，三黨就這樣取得共識，希望能在下星期一再次朝野協商。

台灣民眾黨 國情報告 立法院 賴清德 黃國昌

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