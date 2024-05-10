邀賴清德國情報告案逕付二讀 國民黨團盼朝野共寫史策

立法院院會今在朝野三黨團達成共識下，順利將國民黨團及民眾黨團邀請準總統賴清德到立法院國情報告的提案逕付二讀，下周一將由院長韓國瑜召集朝野協商討論形式。國民黨團期盼朝野合作，共同努力完成總統赴立法院報告的憲政慣例，寫入中華民國憲政史策。

國民黨團透過聲明表示，黨團將「邀請未來520上任的賴清德總統赴立法院進行國情報告案」順利逕付二讀交付朝野黨團協商，朝野黨團將於最快時間內完成國情報告相關細節的確認，期盼朝野合作，共同努力完成總統赴立法院報告的憲政慣例，寫入中華民國憲政史策。

國民黨團提到，黨團感謝韓國瑜院長，已安排下周一下午2時召集各黨團針對「總統赴立法院國情報告案」、「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例草案」等三案進行朝野黨團協商，討論相關提案條文進行方式、確認總統國情報告的執行細節，凝聚共識，俾利順利完成院會決議及立法二、三讀程序。

國民黨團強調，「新任總統赴立法院進行國情報告案」是為中華民國創造憲政新頁，而「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例草案」的立法更是健全地方發展、營造全台「一日生活圈」，增進民生福祉的福國利民的法案，希望民進黨團放下黨派成見，勿再利用杯葛拖延立法，朝野為創造中華民國更好的未來彼此一起努力，也期待民進黨團的正面回應。