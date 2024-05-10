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指花蓮交通三法2兆錢坑 王定宇：稅金不是傅崐萁小金庫
國民黨團總召傅崐萁提出國道六號東延花蓮建設特別條例草案、花東快速公路建設特別條例草案、環島高速鐵路建設特別條例草案，昨天朝野協商沒有共識，後續可能在立法院會中表決處理。民進黨立委王定宇今天表示，國民黨選舉時不斷攻擊前瞻基礎建設是錢坑，主張刪除特別預算法源，現在傅崐萁要強推超過2兆元的錢坑法案，人民的納稅錢不是傅崐萁的小金庫。
王定宇指出，全面提升台灣基礎設施、抗旱澇能力、軌道運輸、數位落差、強化電網的「前瞻基礎建設預算」，歷經委員會多次討論、議事攻防，最後通過8年8800億計畫，藍營從立委杯葛，變成藍營執政縣市爭取。
王定宇批評，國民黨選舉時不斷攻擊前瞻計畫是錢坑，主張刪除特別預算法源。現在，傅崐萁率國民黨、民眾黨硬幹11分鐘要闖2兆錢坑法案預算，要以藍白人數優勢進行表決大戰。
王定宇說，傅崐萁強推三大錢坑法案，三案預算加起來高達2兆元以上，沒有交通環境評估、沒有財務試算、沒有逐條討論，只在交通委員會討論不到11分鐘，看起來現在就要用席次優勢，蠻幹表決，讓台灣人買單。
王定宇強調，任何法案進到立法院，都該在委員會被充分討論，高達2兆的預算，傅崐萁只花11分鐘討論後，就想用蠻橫粗暴的方式強勢表決通過，人民納稅錢不是傅崐萁的小金庫。
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