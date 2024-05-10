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花東交通三法白提不用特別預算 獲藍營支持

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委張啟楷（左一）、黃國昌(左二)、林憶君(左三)今天在黨團舉行記者會並回應時事議題。記者歐陽良盈/攝影
民眾黨立委張啟楷（左一）、黃國昌(左二)、林憶君(左三)今天在黨團舉行記者會並回應時事議題。記者歐陽良盈/攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提花東交通建設特別條例草案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨不贊成編列特別預算，今早提出修正動議，國民黨團也已簽字同意。

立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，討論傅崐萁等人所提「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」，經三小時討論，仍未獲朝野共識。

黃國昌表示，民眾黨支持花東建設，但反對用特別預算的方式編列相關預算，因此提出修正動議，提案刪除原先特別條例提案中設立「花東交通改善建設基金」、排除「公共債務法」、排除「預算法」等規定，已經獲得國民黨團支持，並簽字同意。

黃國昌指出，民眾黨重視財政紀律，因此不會支持用特別預算的方式來編列相關預算，要求回到預算法精神，按照進度，分年度編入年度預算。

民眾黨立委林憶君表示，自己是花蓮人，一定支持花東建設，交通部長王國材曾說環道鐵路不是夢，但到目前為止，她認為根本就是白日夢，行政院前院長蘇貞昌也曾說大力支持，但至今一點動靜都沒。

國民黨 民眾黨 黃國昌

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