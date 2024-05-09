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白有意見！花東交通建設3特別條例 立院明表決恐成大戰

中央社／ 台北9日電
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片

立法院朝野黨團今天針對國民黨立委傅崐萁所提的環島高鐵花東快及國六東延特別條例進行協商，民進黨團指違憲，國民黨團稱完全合法，民眾黨團則主張不贊成用特別預算方式處理，3方無法達成共識，明天立法院會是否會上演表決大戰，充滿變數。

立法院長韓國瑜今天下午召集立法院朝野黨團，協商由國民黨立委傅崐萁所提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，並邀請交通部長王國材、國發會副主委高仙桂等人列席。

朝野黨團自下午3時35分許，開始進行討論，至晚間6時20分許散會，朝野黨團歷經近3小時討論，都無法達成共識，甚至未就法案進行逐條討論，韓國瑜在晚間6時20分許宣布散會。

由於「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，已被列入10日院會的討論事項，其中「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」也已過1個月的協商冷凍期，立法院會明天是否會上演表決大戰，有待觀察。

國民黨團總召傅崐萁在會中表示，環島高鐵、國六延伸及花東快都是經過長年討論，其中王國材還曾提「環島高鐵不是夢」，這3案正是因為過去有在立法院會及委員會討論過，國民黨團才會提出來；其中，花東快也獲得總統當選人賴清德的支持，他只是把政治人物對人民的承諾付諸文字。

傅崐萁指出，這3案都在委員會經過完整的詢答，但之後召委要擇期進行處理時，很遺憾民進黨都選擇缺席，並惡意曲解。大法官解釋很清楚，立委不可以增加預算，但立委本來就可以提出法律案，且過去立院都有很多的案例，完全合法，沒有違憲問題。

民進黨團總召柯建銘表示，依憲政體系，行政權是行政權，立法權是立法權，其中花東快特別條例草案的內容充滿違憲，國民黨團提特別條例，若過了就是編列特別預算；且東部地質糟糕，當然要經過可行性評估與環評，現在什麼都沒有做，國民黨團就提案要限期完成，然後財源就隨便提一個國際主權基金。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，不是反對花東的建設，但高鐵沒有到屏東，永遠無法到花東，要用個案來推動。當初行政院指示交通部對高鐵進行可行性評估，就進行了4年，立法院可以監督行政部門，但不要外行領導內行。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團支持交通建設，但不贊成用特別預算的方式處理，要遵守財政紀律，也要進行可行性的評估，這是民眾黨團的原則，針對議案的處理，民眾黨團會提出修正動議。

黃國昌指出，對於以特別條例方式進行相關的建設及處理，遍查立院以前通過的特別條例，行政部門在特別條例中提出的預算額，因為立法院不同的版本，使得最後的金額增加，例子所在多有，行政與立法的界線在何處，過去都有案例可以參酌。

黃國昌說，不要過去都沒有提出違憲，等到今天才突然跑出違憲之論，每個人有自己的想法，最後就按照議事規則處理。

王國材表示，現在整個交通建設都是用行政院中、長期個案計畫，可行性研究、綜合規劃、環評、設計及施工，很多交通建設都是按照這個程序；此程序不是要故意刁難，而是讓案子可以更可行的程序，建議不適合用特別條例進行個案的交通建設，要回到可行性評估的程序。

王國材指出，國六東延花蓮因為會穿越中央山脈，現正進行路廊選擇跟地質探勘，預計2026年會完成。高鐵的南北兩端都有留延長空間，高鐵延伸宜蘭、屏東現正在綜合規劃、環評，確定後就可啟動下一階段；高鐵從屏東到潮州、台東，宜蘭到花蓮，最後就是花蓮到台東，就是一段一段照程序做。

王國材表示，花東快的部分，今年8月會完成可行性評估報告，如果可行，就會開始走接下來的程序。對於這些案子，交通部可以同意加速辦理，但不適合用特別條例，否則客觀評估的程序會不見。

此外，柯建銘在散會後受訪說，每個人都要向憲法低頭，要有基本憲法與公法常識，若立個法是違憲、幾乎剝奪行政權，這個方法當然不可行，且立個特別條例就要叫政府做事；傅崐萁提3個案子要新台幣2兆，未來若每個縣市都提特別條例，那行政權就完全被剝奪。

傅崐萁 環島高鐵 立法院 花東快 黃國昌

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