衛福部爭取4年115億計畫 盼打造護理友善環境

5月12日是國際護師節，總統蔡英文今天表示，護理工作是醫療體系重要一環，政府每年挹注約20億元，用於護病比連動加成，而8年間也額外挹注16億元調升住院護理費，並規劃護理夜班費、推動三班護病比入法等，衛福部也提出4年115億公務預算爭取計畫，持續擴大護理投資，強化人力培育和留任。

衛生福利部、台灣護理學會與護理師護士公會全聯會，今天共同舉行「113年國際護師節聯合慶祝大會」，總統蔡英文與行政院長陳建仁、衛福部次長王必勝、考選部長許舒翔、考試院考試委員王秀紅、衛福部照護司長蔡淑鳳、外交部國際事務會執行長陳剛毅、國策顧問高靖秋等人出席。

台灣護理學會理事長廖美南表示，護理執業面臨許多困境，導致護理人力長期不足，希望政府能更積極重視與投資護理教育及優化護理職場，也讓更多護理師參與衛生政策的擬定與決策。

蔡英文致詞時，感謝護理人員努力付出、守護台灣健康，因為護理工作是醫療體系重要一環，未改善護理執業環境，今年衛福部提出4年115億公務預算爭取計畫，持續擴大護理投資，強化人力培育和留任，留任護理人員改善職場環境。

蔡英文說，8年來持續努力推動重要政策，希望給護理人員更多支持，如2016年起每年挹注約20億元，用於護病比連動加成；8年間額外挹注經費調升住院護理費；2022行政院核定調漲公立機構、醫療機構護理夜班費，從今年開始除醫院原本提供給護理人員的夜班費，再由政府額外提供獎勵津貼，直接撥付給護理人員，提升整體護理薪資。

三班護病比入法方面，蔡英文指出，今年已經跨出關鍵一步，從3月1日三班新制正式上路，並且搭配夜班護理獎勵、醫院達標獎勵，也提到三班入法研議，希望降低醫院護理工作的負荷，為因應第一線需求，行政院去年核定12項護理人力政策，建構更安全合理的執業環境。

針對4年115億的規劃，衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，希望可以每年爭取約28億元，最快明年上路，並逐年爭取費用，並根據爭取到的費用進行分配，12項策略中，有幾項會爭取公務預算，有爭取到就會逐步推動，目前已經先送出3項計畫，分別為推動三班護病比及達標醫院獎勵、護理友善職場典範獎勵和護理新手臨床教師制度。

蔡淑鳳指出，護理友善職場典範獎勵為行政院層級，目前480多家醫院，留聘任各有不同需求，鼓勵各醫療院所發揮創意，因地制宜地提出有效的留任方法。

衛福部12項策略包括：推動三班護病比及達標醫院獎勵、規劃護理人員夜班費獎勵機制、護理友善職場典範獎勵、調升公職護理師比例、建立護理教考用協力整合平臺、推動住院整合照護計畫、護理新手臨床教師制度及擴大護理人才力培育等計劃，盼2030年能再增加5.5萬至7.4萬名護理人員。