海保法草案未出委員會 管碧玲：對本會期通過是樂觀的

立法院內政委員會今天審查「海洋保護法草案」，由於朝野立委對主管機關權限、罰則存有疑義，行政院版本草案近半數保留，待下次再召開委員會審查。對於草案今天未送出委員會，海洋委員會主委管碧玲表示，今天討論氣氛正面，希望照這樣的氣氛發展下去，對本會期通過海保法是樂觀的。

內政委員會今天邀請管碧玲等人列席，審查行政院版「海洋保育法草案」及朝野立委提出的17個草案版本。審查過程，朝野立委關心主管機關權限，在野黨立委版本要求將條文內的「會商」改成「會同」，但執政黨立委認為執行上恐窒礙難行，最後將涉及此部分的條文全數保留。

有關罰則部分，國民黨立委許宇甄憂心金額過高，恐造成誤闖「海洋庇護區」漁民負擔，多次提修正動議降低罰鍰；內政委員會召委高金素梅多次提醒，應該要注意原住民權利，尤其是原住民基於傳統文化、祭儀、生活所需之利用的行為不應受罰。最終，行政院版共保留14條，立委提案保留1條，內容涉及是否將罰鍰納入海洋發展基金；主席吳琪銘裁示另定期繼續審查後散會，全案未送出委員會。

管碧玲後會受訪表示，保留14條條文有兩大主軸，一、是主管機關的權限，到底是屬於主管機關權限，還是把主管機關權限切割成所有機關共同來行使，「會同」跟「會商」這是兩個完全不一樣的制度、典範。相關主管機關這麼多，從頭到尾所有程序都必須會同的時候，會整個卡關走不出去，但他們一定非常誠懇跟努力的來跟委員溝通。

管碧玲指出，第二主軸在於罰則，委員們體恤弱勢漁民，同時又要去兼顧重大犯行，所以在罰則的幅度上面，到底樓地板要多少，上限又要多少，這部分委員們有很多不同的意見。海委會回去以後也會全盤統整，在兼顧法制序的情況下，再來提出一個總體的新策略。

管碧玲說，透過今天的討論大家就知道，海保法其實是一個對於海洋保護、漁業的永續非常重要的一個法律，所有委員都知道它的重要性，相信在討論的過程，漁民朋友、原住民朋友也一定看到，原來他們的疑慮其實在這個版本裡都可以解決；且今天的討論非常正面，後續必須再安排一次會議來討論，很希望照今天的氣氛發展下去，對這會期要通過海保法是樂觀的。

至於日前有漁民在公聽會上憂心捕撈權益受損，管碧玲說，很多不同意見其實都是基於相同的誤解，有時候是因為模糊，而產生的恐慌、恐懼、擔憂，譬如大家不知道範圍會畫多大、畫在哪裡，今天透過條文的考慮，大家會比較清楚。

管碧玲強調，他們把制度設計好，設計成是一個可以基於科學、基於漁業永續、基於生態多樣性保護的，反而是對漁民未來發展有幫助的一個法律。