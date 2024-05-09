快訊

5月運勢大開！財運好到讓人眼紅「3生肖」滾滾進帳、不富不行

涉人頭詐領17萬助理費！美女議員媽媽、阿姨、妹妹同被起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美貿易談判第二階段 江啟臣：看守內閣不宜做重大決策

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
台美21世紀貿易倡議二階實體談判會歷經5天連續談判，落幕後行政院政務委員、經貿辦總談判代表鄧振中（右）、副談判代表楊珍妮（左）舉行會後說明記者會。本報資料照
台美21世紀貿易倡議二階實體談判會歷經5天連續談判，落幕後行政院政務委員、經貿辦總談判代表鄧振中（右）、副談判代表楊珍妮（左）舉行會後說明記者會。本報資料照

台美貿易倡議第二階段第二次實體會議日前落幕，立法院副院長江啟臣昨日接受「民間監督台美21世紀貿易倡議聯盟」陳情並指，第二階段談判議題涉及農業、勞動及環保，現在是看守內閣應該先廣徵民意，不宜做重大決策，要求行政機關落實立法院附帶決議，儘速舉辦公聽會擴大民間參與，徵詢學者專家及相關業者意見，讓民間意見於談判過程中可以充分反應及表達，使台美貿易談判透明化。

「民間監督台美21世紀貿易倡議聯盟」由民間社團所組成，各團體代表10餘人昨日到立法院陳情。民間團體指出，民國112年立法院審查「台美21世紀貿易倡議」時，江啟臣提案附帶決議，要求行政院各相關部會進行後續談判及簽署前，應徵詢國會意見或舉辦公聽會。然而第二階段實體談判從去年8月至今，已分別在華府、台北進行，但行政機關從未向立法院報告談判進度、談判方針及內容，也未舉辦公聽會，顯然未遵守立法院附帶決議。

江啟臣表示，「台美21世紀貿易倡議」是台美貿易談判之里程碑，協定內容涉及多項領域合作，美國政府更依據該法案規定，於今年4月初公佈有關農業、環境及勞工共三個章節的談判目標及相關內容，從「行政院經貿談判辦公室新聞稿」可知，美方除相關代表團來台參與會議之外，另有美國參眾兩院國會專業幕僚自行組成跨黨派觀察團，他們利用此行與行政院經貿談判辦公室交換意見。

江啟臣認為，台美21世紀貿易倡議第二階段談判議題，涉及農業、勞動及環保，行政院除了設法把鳳梨、芒果賣到美國外，還必須在更多談判議題上做出說明及社會溝通，現在是看守內閣，不宜做成重大的決策，但卻是為下一任政府施政，協助廣徵民意的最好時機，行政院應該利用政府交接前之時間，密集於各縣市、對各相關產業召開公聽會，收集民意，作為下一任政府談判之參考依據。

立法院副院長江啟臣。記者潘俊宏／攝影
立法院副院長江啟臣。記者潘俊宏／攝影

內閣 江啟臣 美國

延伸閱讀

康乃馨鮮花今年量少價高仍被搶光 有民代改送香皂花

繼江啟臣表態參選台中市長 何欣純說：義不容辭、義無反顧

2026台中市長民進黨誰出線？綠營曝要先過「這關」

江啟臣：2026民意支持就全力以赴 楊瓊瓔：推最好人選

相關新聞

昔疫情時患難見真情 今立陶宛恐扛不住中國大陸壓力

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日重申，台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名為「台北」，不過外交部...

賴清德宴請綠委沙盤推演國情報告？ 吳思瑤：沒特別議題

民進黨在立法院表決16連敗，身兼民進黨主席的準總統賴清德下周二將宴請民進黨立委，傳出除慰勞執政黨立委外，也要討論賴清德上...

政院打詐專法要TikTok在台設法律代表人 違者最重罰2500萬

為加強遏止詐欺犯罪，行政院會今通過集結跨部會研擬的「打詐新4法」，其中，打詐專法賦予金融、電信、網路業者防詐責任與義務，...

打詐專法鼓勵窩裡反 詐欺最重關十年、三犯不得假釋

詐欺犯罪仍在高原期，行政院會今通過集結跨部會研擬的「打詐新四法」，大幅加重相關刑責，原則是騙愈多關愈久，還會加重其刑，同...

台美貿易談判第二階段 江啟臣：看守內閣不宜做重大決策

台美貿易倡議第二階段第二次實體會議日前落幕，立法院副院長江啟臣昨日接受「民間監督台美21世紀貿易倡議聯盟」陳情並指，第二...

羅秉成：打詐逼出黑數痛苦期長 盼明年下半開始往下

行政院推動打詐至今，詐欺犯罪確仍在高原期。行政院會今拍板打詐新四法，針對預計成效，行政院政務委員羅秉成坦言，預期前面的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。