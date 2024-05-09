台美貿易談判第二階段 江啟臣：看守內閣不宜做重大決策

台美貿易倡議第二階段第二次實體會議日前落幕，立法院副院長江啟臣昨日接受「民間監督台美21世紀貿易倡議聯盟」陳情並指，第二階段談判議題涉及農業、勞動及環保，現在是看守內閣應該先廣徵民意，不宜做重大決策，要求行政機關落實立法院附帶決議，儘速舉辦公聽會擴大民間參與，徵詢學者專家及相關業者意見，讓民間意見於談判過程中可以充分反應及表達，使台美貿易談判透明化。

「民間監督台美21世紀貿易倡議聯盟」由民間社團所組成，各團體代表10餘人昨日到立法院陳情。民間團體指出，民國112年立法院審查「台美21世紀貿易倡議」時，江啟臣提案附帶決議，要求行政院各相關部會進行後續談判及簽署前，應徵詢國會意見或舉辦公聽會。然而第二階段實體談判從去年8月至今，已分別在華府、台北進行，但行政機關從未向立法院報告談判進度、談判方針及內容，也未舉辦公聽會，顯然未遵守立法院附帶決議。

江啟臣表示，「台美21世紀貿易倡議」是台美貿易談判之里程碑，協定內容涉及多項領域合作，美國政府更依據該法案規定，於今年4月初公佈有關農業、環境及勞工共三個章節的談判目標及相關內容，從「行政院經貿談判辦公室新聞稿」可知，美方除相關代表團來台參與會議之外，另有美國參眾兩院國會專業幕僚自行組成跨黨派觀察團，他們利用此行與行政院經貿談判辦公室交換意見。