昔疫情時患難見真情 今立陶宛恐扛不住中國大陸壓力

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日重申，台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名為「台北」，不過外交部長吳釗燮今天強調不會改變也不會接受。回顧台灣與立陶宛曾在2020全球爆發新冠肺炎期間，互贈口罩、疫苗，被總統府評為「善的循環」，台立更簽署「半導體合作瞭解備忘錄」至今都被在野黨質疑為凱子外交，如今尋求連任的瑙塞達此番話，恐是台立友誼變調的開始。

2021年吳釗燮宣布預計在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，為中華民國2003年設立駐斯洛伐克代表處後，相隔18年後再次於歐洲設立代表處，當時總統蔡英文臉書慶賀稱，這是「別具意義的重要外交成果」，之後2021年11月代表處正式掛牌成立，時任副總統的陳建仁還受邀出席維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，以「台灣是民主的試金石」為題發表演說。

而立陶宛與台灣友誼快速升溫的原因在於，當2020年全球陷入新冠疫情時，台灣是全球防疫模範生，外交部啟動數波「口罩外交」，其中就援助了10萬片醫療級口罩給立陶宛，協助立陶宛第一線醫護人員對抗疫情；而2021年換台灣疫情爆發、對疫苗需求孔急時，立陶宛更「雪中送炭」兩度捐贈台灣共計約26萬劑AZ疫苗。

立陶宛與台灣雙方在疫情期間互相扶持，立陶宛外交部長曾特別強調「熱愛自由的人們要一起守護」。我方總統府更發新聞稿指，立陶宛是與台灣是理念相近的真誠友好夥伴，而台灣協助立陶宛第一線醫護人員對抗疫情，立陶宛對台灣援助疫苗，都再次印證，台灣貢獻國際的良善力量，已成為「善的循環」。

台灣民間也一度爆發「立陶宛熱」，外貿協會還特別在台北世貿一館設立「立陶宛商品展示中心」介紹來自立陶宛的巧克力、餅乾、飲品等，掀起國人購買立陶宛商品。

2021年12月下旬，一批立陶宛生產的深色蘭姆酒遭中國大陸拒收，台酒全數轉購入台，但傳出售價高於中國大陸市場4倍。當時台酒公司表示，立陶宛於外交、經貿上遭中國制裁，與台灣友好有關，台酒作為國營事業，有責任幫助化解困境，加上這批深色蘭姆酒在台銷售具有市場性，因此快速出手救急，且將視市場接受度評估進行更多合作，更不排除與對方建立長期合作關係。

而台灣對立陶宛的援助還不只如此，2021年10月台立雙方簽訂「半導體合作瞭解備忘錄」。不過2023年國民黨立委王鴻薇踢爆，我方補助立陶宛1000萬歐元（約台幣3.4億元），向工研院買8吋晶圓相關技術，等同我國單方面出資、無償幫立陶宛一家私人公司Teltonika買晶圓技術，在野黨批評根本是「凱子外交」、「喪權辱國」等，但外交部堅稱是「產業合作互惠互利」。