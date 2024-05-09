關注高齡友善居住 藍智庫共推「銀光好居」行動聯盟

為因應超高齡社會、落實「銀光好居」的理念，以及對新政府高齡居住政策的期許，國民黨智庫「國家政策研究基金會」與「銀光未來創新協會」今舉行記者會，智庫董事長、協會創辦人朱立倫表示，將對高齡友善居住議題的關注和承諾，更是凝聚公私部門力量、共同探討高齡居住解決方案的平台。

記者會今邀請18個「銀光社會力」結盟夥伴，一同倡議「安定」、「安全」、「安心」、「自主」的「三安一自主」高齡居住新觀念，以及16縣市政府高齡友善居住政策主責單位代表，宣誓共同推動高齡友善居住政策。

朱立倫表示，透過行動聯盟的平台，銀光協會可與縣市政府主責單位、「銀光社會力」與專家學者等建立更緊密的合作關係，一起翻轉高齡友善居住新觀念，以及推動符合全齡需求的友善居住創新服務。透過「銀光好居」認證制度的推廣，除凸顯高齡居住議題的重要性，更將成為日後超高齡社會居住的新標準及新典範。

國政基金會執行長柯志恩指出，未來政府推動社宅、都更建案時，可參考日本的經驗，提供托育（公私協力托嬰中心、社區公共托育家園、公托與非營利幼兒園、臨托）、托老（居家服務、日間照顧、臨托、喘息）等「附服務」設施。

此外，柯志恩提到，打造「全齡共融式公園」已是各縣市共識，基於民眾需求，未來各縣市政府仍須持續推動全齡參與、特色式、共融式的公園，或是發展新加坡的療癒花園，以改善長者的身心狀態，特別是偏鄉地區及沿海行政區，更可規畫代表當地景觀、文化特色的全齡共融式公園或療癒花園。

銀光協會理事長許育寧指出，因應協會推動「銀光好居」認證機制，以及協助參與結盟縣市立即採取行動，銀光協會7月18日將舉辦「銀光好居指標」說明會、10月3日舉辦「銀光好居創新典範觀摩表揚會」，並提供參與行動聯盟縣市所有熟齡設計組織實踐先驅者結盟團體的相關資訊。

國政基金會永續組召集人陳宜民表示，「銀光好居」行動聯盟推動的友善高齡居住政策，主要涵蓋「公領域：全齡互助社區」、「私領域：智能輔具及無障礙空間規劃」，以及「個人身心靈：滿足高齡群體日常身心靈所需」等三大面向，包括增加全齡附服務社宅、融合英國社會處方箋達到互助共老社區目標、創造高齡者二度就業培力機制及平台等創新政策，進而幫助民眾有系統的為老後居住環境打造「第三人生發光的養生居所」。