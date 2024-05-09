賴清德宴請綠委沙盤推演國情報告？ 吳思瑤：沒特別議題

民進黨在立法院表決16連敗，身兼民進黨主席的準總統賴清德下周二將宴請民進黨立委，傳出除慰勞執政黨立委外，也要討論賴清德上任後赴立法院國情報告一事。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，這場宴席已經安排近2個月，跟國情報告事前沙盤推演無關，主要是賴清德要幫綠委加油打氣，沒有針對特別議題。

賴清德上任總統在即，預計下周二晚間在福華飯店宴請全部黨籍立委，今天發出通知給各委員，調查出席情況。此舉被解讀是為了國情報告，做事前沙盤推演。

吳思瑤今天受訪表示，賴清德很關心立法院動態跟運作，賴清德過去是最強黨團幹事長，多次給她提醒敦促指導，心心念念如何團結作戰，給很多助力跟正能量；吳思瑤說，這場餐會講很久，主要是賴清德要以黨主席身分跟黨籍立委聚聚吃飯，聽取大家建議，也給大家加油打氣，她協助安排餐會近兩個月，無關國情報告。

對於民進黨在立法院會表決16連敗，吳思瑤說，從選舉過後確認國會席次，執政黨席次比自野黨少一些，就知道表決會輸，但表決會輸，論述不能輸，即便屢戰屢敗，還是要屢敗屢戰，持續累積民意支持，不像藍白現在聯手，把法案快速打包送交協商、表決，閹割台灣民主社會政策對話機會。