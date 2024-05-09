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選在監院前號召小草519集會 柯文哲：當年被彈劾才變市長

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨今天在監察院前舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會，民眾黨主席柯文哲（左三）、秘書長周榆修、立法委員黃國昌、吳春城、麥玉珍、林憶君、張啟楷等黨公職同仁出席。記者邱德祥／攝影
民眾黨今天在監察院前舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會，民眾黨主席柯文哲（左三）、秘書長周榆修、立法委員黃國昌、吳春城、麥玉珍、林憶君、張啟楷等黨公職同仁出席。記者邱德祥／攝影

總統當選人賴清德即將在20日上任，民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前舉行封街集會，民眾黨主席柯文哲今天說，只要是認同改革、支持改革的朋友，大家都可以走上街頭，不管是民進黨、國民黨、其他政黨或無黨籍，「至於要號召多少人，答案是越多越好。」

民眾黨上午在監察院大門外舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會，宣布發起「打倒新黨國、啟動新台灣，民眾作主草根決心行動」，與會者包括柯文哲、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立委黃國昌、吳春城、林國成、張啟楷、麥玉珍、林憶君等人。

柯文哲表示，賴清德即將在5月20日上任，民進黨也將進入第三個任期，作為國民與2024年總統大選的競爭者，自己除了要給予賴清德祝福，也要提醒台灣面對通膨、高房價、能源問題、淨零轉型的步伐太慢，還有國家主權與安全等重要議題，賴清德應當要有超越政黨的智慧和高度，讓台灣能夠真正落實民主與自由。

柯文哲指出，民進黨過去喊出「政黨和解團結未來」、「不分黨派用人唯才」，然而8年過去幾乎全部跳票，還有新國會開議至今近3個月，大家看到的只是衝突和對立，但是卻沒有協商、和解及團結努力，尤其是新內閣名單，深刻感受到派系政治的產物，看不到國家未來願景的規劃。

柯文哲說，民進黨曾經主張憲政改革、廢除考監兩院，結果執政以後人事卻提好提滿，因為有太多人需要酬庸；民進黨也主張國會改革，但是聽證調查制度、利益迴避制度都跳票；民進黨過去提出司法改革，然而吹哨者保護法、妨害司法公正罪一樣跳票；再加上現在黨政軍就是媒體，「民進黨永遠不能告訴我們說他還在路上。」

柯文哲受訪時表示，民眾黨召喚所有認同、支持改革的朋友走上街頭，不管是民進黨、國民黨、其他政黨或無黨籍，「台灣大多數人民，還是沒有政黨黨籍」，鼓勵所有人都可以走上街頭，「至於要號召多少人，答案是越多越好。」

媒體詢問，民進黨政策會執行長王義川嘲諷，「如果要說重複的話，待在冷氣房講就好」，柯文哲則說，該做的事情還是要做，三大案已經打了一個多月，「我看也打不出什麼名堂，不過他們會製造新題目來打」，他不需要評論任何一個人講的話，每個國民都有表達意見的權利跟自由，民眾黨選擇尊重，「但是有些人聽聽就好，不用理他。」

談及記者會地點選在監察院，柯文哲表示，「當年就是被監察院彈劾，我才會變成台北市長」，廢除考監兩院是民進黨的主張，結果執政後人事卻提好提滿，其實國民黨在今年選舉也贊成，「我們就把這個當作起點，從民進黨曾經答應過的改革開始做起。」

柯文哲 民眾黨

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