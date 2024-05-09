快訊

證件拿出來！ 2024母親節樂園優惠快追 2大樂園「媽媽免費」、這1家「只要1元」

影／中彰交界溪尾大橋驚見2鴕鳥逛大街 警民聯手圍起來

沈建宏遭控約砲！前女友改口認：他劈一次腿而已

賴清德宴請黨籍立委 吳思瑤：無關國情報告

中央社／ 台北9日電

總統當選人賴清德14日晚間宴請民進黨立委，對於外界揣測將就國情報告與立委沙盤推演，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，完全無關，賴清德是以民進黨主席身分，為黨籍立委加油打氣、交換意見，沒有針對特別議題。

民進黨立法院黨團今天上午在立法院舉行輿情回應記者會，吳思瑤針對賴清德與黨籍立委餐敘議題做上述表示。

吳思瑤說，這場餐會是她協助安排，早在2個月前就開始約，黨籍立委行程都很多也很忙，好不容易終於敲定時間。賴清德非常關心立院動態及運作，面對新國會的生態，如何給黨籍立委團結作戰更大的助力和正能量。

有關媒體報導賴清德藉由與立委餐敘，討論國情報告等議題，吳思瑤說，完全無涉，完全無關，是為給黨籍立委加油打氣、聽取建議，彼此交換意見，沒有針對特別議題。

針對民進黨團近來在立院各項議案表決已連吞16敗，吳思瑤表示，選舉結果出爐後就可以預見，民進黨席次就是比國民黨少，席次少表決會輸，但論述不能輸，社會對話不能輸，這是民進黨的立場。台灣作為一個民主國家，藍白聯手不只沒收了民主討論程序，也閹割了對國家政策、重大議題的社會對話機會。表決雖然屢戰屢敗，民進黨會屢敗屢戰，累積民意最大的支持。

吳思瑤 民進黨 賴清德

延伸閱讀

NCC人事卡關影響新iPhone？ 藍委轟：賴清德重提人選別情勒

影／「獨佈天下」？賴清德520之路 兩岸關係、能源供給成挑戰

賴清德下周二宴請綠委 討論國情報告及未來施政

賴團隊否認與周萬來接觸 賴清德下周二宴請綠委

相關新聞

賴清德宴請綠委沙盤推演國情報告？ 吳思瑤：沒特別議題

民進黨在立法院表決16連敗，身兼民進黨主席的準總統賴清德下周二將宴請民進黨立委，傳出除慰勞執政黨立委外，也要討論賴清德上...

議員疑市場改建違反程序 柯文哲嗆：當年審預算是白癡

國民黨台北市議員游淑慧追打魚果市場爭議，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，每一筆預算都在議會審查通過，他只想問所有出...

在野立委18日登太平島行程曝光 周五立院表決完就出發

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月16日率國民黨及民眾黨立委登太平島，由於怕影響立法院17日議案，因而決定延後日...

駐立陶宛代表處改名？ 吳釗燮：不會被改也不接受

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日在立陶宛大選前再度重申，認為台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名...

關注高齡友善居住 藍智庫共推「銀光好居」行動聯盟

為因應超高齡社會、落實「銀光好居」的理念，以及對新政府高齡居住政策的期許，國民黨智庫「國家政策研究基金會」與「銀光未來創...

太魯閣眼淚流三年仍有遺骸 張啟楷籲勿讓眼淚白流

2021年台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道口翻車釀49死，後來陸續在現場發現遺骸和遺物，近日右發現11名罹難者遺骸。民眾黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。