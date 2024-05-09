賴清德宴請黨籍立委 吳思瑤：無關國情報告

總統當選人賴清德14日晚間宴請民進黨立委，對於外界揣測將就國情報告與立委沙盤推演，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，完全無關，賴清德是以民進黨主席身分，為黨籍立委加油打氣、交換意見，沒有針對特別議題。

民進黨立法院黨團今天上午在立法院舉行輿情回應記者會，吳思瑤針對賴清德與黨籍立委餐敘議題做上述表示。

吳思瑤說，這場餐會是她協助安排，早在2個月前就開始約，黨籍立委行程都很多也很忙，好不容易終於敲定時間。賴清德非常關心立院動態及運作，面對新國會的生態，如何給黨籍立委團結作戰更大的助力和正能量。

有關媒體報導賴清德藉由與立委餐敘，討論國情報告等議題，吳思瑤說，完全無涉，完全無關，是為給黨籍立委加油打氣、聽取建議，彼此交換意見，沒有針對特別議題。

針對民進黨團近來在立院各項議案表決已連吞16敗，吳思瑤表示，選舉結果出爐後就可以預見，民進黨席次就是比國民黨少，席次少表決會輸，但論述不能輸，社會對話不能輸，這是民進黨的立場。台灣作為一個民主國家，藍白聯手不只沒收了民主討論程序，也閹割了對國家政策、重大議題的社會對話機會。表決雖然屢戰屢敗，民進黨會屢敗屢戰，累積民意最大的支持。