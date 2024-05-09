快訊

證件拿出來！ 2024母親節樂園優惠快追 2大樂園「媽媽免費」、這1家「只要1元」

影／中彰交界溪尾大橋驚見2鴕鳥逛大街 警民聯手圍起來

沈建宏遭控約砲！前女友改口認：他劈一次腿而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國情報告不堅持即問即答 洪孟楷：不陪柯建銘玩無聊遊戲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德或在就任後，赴立法院進行國情報告，創我國憲政首例。過去民進黨團總召柯建銘曾主張前總統馬英九赴立院國情報告，並要求即問即答。國民黨團書記長洪孟楷今日稱，柯建銘當時是故意讓國情報告破局，國民黨對採什麼方式不預設立場，願釋善意，不會陪柯建銘玩無聊遊戲。

對於賴清德或在520後赴立法院國情報告一事，洪孟楷說，新國會、新民意，國民黨遞出橄欖枝，責任政治比什麼都重要，因此希望在520之後，賴清德能來立法院，創下憲政首例的國情報告，後續採用什麼樣的方式，是統問統答還是即問即答，沒有預設立場。願意釋出最大的善意，在朝野協商時共同討論。

洪孟楷提到，柯建銘之前也承認，那時候講即問即答根本不是要讓馬英九來立院國情報告，柯只想要破局，這是柯在委員會時親口承認，所以不會陪柯玩無聊遊戲。

洪孟楷強調，現在就是開大門走大路，要的就是賴清德能以總統身分，踏入人民的立法院，公開向全民報告未來的施政方針，能源的問題怎麼解決，民生的議題怎麼解決，兩岸的問題怎麼解決，國際的形勢怎麼解決，有賴賴清德好好跟人民說清楚。國民黨立場不變。

國情報告 柯建銘 賴清德

延伸閱讀

柯建銘再轟在野沒收民主 台灣國會恐香港化

賴團隊否認與周萬來接觸 賴清德下周二宴請綠委

藍提案送紀律委員會 柯建銘嗆傅崐萁顛倒是非

批老天有眼說 傅崐萁發四點聲明要賴清德、柯建銘道歉

相關新聞

賴清德宴請綠委沙盤推演國情報告？ 吳思瑤：沒特別議題

民進黨在立法院表決16連敗，身兼民進黨主席的準總統賴清德下周二將宴請民進黨立委，傳出除慰勞執政黨立委外，也要討論賴清德上...

議員疑市場改建違反程序 柯文哲嗆：當年審預算是白癡

國民黨台北市議員游淑慧追打魚果市場爭議，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，每一筆預算都在議會審查通過，他只想問所有出...

在野立委18日登太平島行程曝光 周五立院表決完就出發

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月16日率國民黨及民眾黨立委登太平島，由於怕影響立法院17日議案，因而決定延後日...

駐立陶宛代表處改名？ 吳釗燮：不會被改也不接受

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日在立陶宛大選前再度重申，認為台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名...

關注高齡友善居住 藍智庫共推「銀光好居」行動聯盟

為因應超高齡社會、落實「銀光好居」的理念，以及對新政府高齡居住政策的期許，國民黨智庫「國家政策研究基金會」與「銀光未來創...

太魯閣眼淚流三年仍有遺骸 張啟楷籲勿讓眼淚白流

2021年台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道口翻車釀49死，後來陸續在現場發現遺骸和遺物，近日右發現11名罹難者遺骸。民眾黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。