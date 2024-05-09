國情報告不堅持即問即答 洪孟楷：不陪柯建銘玩無聊遊戲

準總統賴清德或在就任後，赴立法院進行國情報告，創我國憲政首例。過去民進黨團總召柯建銘曾主張前總統馬英九赴立院國情報告，並要求即問即答。國民黨團書記長洪孟楷今日稱，柯建銘當時是故意讓國情報告破局，國民黨對採什麼方式不預設立場，願釋善意，不會陪柯建銘玩無聊遊戲。

對於賴清德或在520後赴立法院國情報告一事，洪孟楷說，新國會、新民意，國民黨遞出橄欖枝，責任政治比什麼都重要，因此希望在520之後，賴清德能來立法院，創下憲政首例的國情報告，後續採用什麼樣的方式，是統問統答還是即問即答，沒有預設立場。願意釋出最大的善意，在朝野協商時共同討論。

洪孟楷提到，柯建銘之前也承認，那時候講即問即答根本不是要讓馬英九來立院國情報告，柯只想要破局，這是柯在委員會時親口承認，所以不會陪柯玩無聊遊戲。

洪孟楷強調，現在就是開大門走大路，要的就是賴清德能以總統身分，踏入人民的立法院，公開向全民報告未來的施政方針，能源的問題怎麼解決，民生的議題怎麼解決，兩岸的問題怎麼解決，國際的形勢怎麼解決，有賴賴清德好好跟人民說清楚。國民黨立場不變。