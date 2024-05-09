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520就職典禮去不去？ 朱立倫：還沒收到邀請

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在智庫國政基金會出席「銀光好居」行動聯盟記者會。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在智庫國政基金會出席「銀光好居」行動聯盟記者會。記者鄭媁／攝影

520總統就職典禮倒數，國民黨主席朱立倫日前表示還沒有收到邀請函，倒是經過媒體報導後，有接到電話。是否會出席就職典禮，朱立倫今天上午受訪時表示，目前還沒有收到邀請，收到以後再正式答覆。

朱立倫今在智庫國政基金會出席「銀光好居」行動聯盟記者會。他在昨天中常會指出，對於準總統賴清德願赴立法院國情報告，國民黨會依法以禮相待。

對於傾向賴清德以即問即答或統問統答方式回應民意？朱立倫表示，國民黨一定是尊重憲法、尊重法律，以禮相待。早期在前總統李登輝時代，也到國民大會報告、也有說明。未來立法院是要用什麼樣的方式，國民黨都尊重，相信賴清德也有這個智慧，民進黨也要體察準總統的想法，不要惡意的杯葛。

國民黨 朱立倫 賴清德

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