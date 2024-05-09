警察局長角頭魚翅宴？蔣萬安：該怎處理就怎辦
台北市警察局長張榮興遭爆出，去年5月前往中山區一家魚翅餐廳用餐，與會還有北市民政局長陳永德、市議員陳政忠、芳明館角頭、青山宮主委黃清源等。由於這場餐宴是在去年5月，這時在520前爆出，也引發許多聯想，台北市長蔣萬安今天被問及此事，蔣表示，警察局有跟他回報，一切就依法、依照規定，該怎麼處理、就怎麼處理。
蔣萬安今天上午出席世壯運吉祥物記者會，媒體問蔣，警察局長與黑道相約吃魚翅、連民政局長陳永德也在場？蔣萬安今天表示，警察局有回報，警察局也發了新聞稿對外說明，一切就依法、依照規定，該怎麼處理、就怎麼處理。
媒體追問，未來是否下令局處首長不得與黑道私下互動？蔣說，警政署都有對警察同仁飲宴相關規範，都會依照規定要求，只要依法、依規定程序辦理，該怎麼做就怎麼做。
至於警察局長與黑道吃魚翅，媒體問是否有道德瑕疵、是否該下台？蔣說，這個都會有相關規定，就是照規矩，依法看待這件事情。
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