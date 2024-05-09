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若北京奪取台積電 雷蒙多：對美國經濟絕對是毀滅性

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8日在眾院撥款委員會商務小組聽證會表示，中國大陸侵略台灣、奪取台積電，之於美國經濟絕對是毀滅性的。

共和黨籍聯邦眾議院艾爾濟（Jake Ellzey）要求雷蒙多形容北京侵台、封鎖南海和奪取台積電對美國經濟的影響。

「那將絕對是毀滅性的。」雷蒙多說，美國從台灣的台積電採買92%的先進晶片，台積電的產品目前遙遙領先所有美製晶片，台積電宣布在亞利桑那州設廠，要製造的正是其最先進的2奈米和3奈米晶片。

雷蒙多認可艾爾濟的說法指，台積電是台灣的戰略資產，美國必須同時保衛南海和台灣不落入北京之手。

同日，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）受邀參加華府人工智慧（AI）博覽會活動，他談到美中科技競爭時表示，他要確保美國占優勢的AI開發能持續領先，AI科技能融入美國和盟友的軍事現代化工程，美國對半導體產品和製造設備提出一系列限制，是因為要杜絕美國的能力被用來傷害美國自身。

拜登政府的政策是結合盟友打造堅韌的供應鏈，並以小院高圍籬（small yard, high fence）的做法來保護美國的關鍵技術，意即畫下直接關係到美國國安的特定技術範圍，並以出口管制和投資審查等高強度措施，來保護這些技術，其餘部分則可對中國大陸開放。

蘇利文表示，美國會明確畫出界線，不影響例如Chat GPT等商務應用發展，集中精力在攸關國安的AI範疇。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則說，他近期將提出一項立法框架，讓各委員會都能針對AI提出相應立法，以處理AI帶來的風險和潛在好處，例如，AI對美國選舉可能帶來負面影響。

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