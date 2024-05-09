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賴清德拍板新人事…劉孟奇接考選部 施能傑掌銓敘部

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
考選部長將由教育部政務次長劉孟奇出任。圖／聯合報系資料照片
考選部長將由教育部政務次長劉孟奇出任。圖／聯合報系資料照片

第十六任總統副總統交接小組昨天公布考試院所屬部會新任首長人選，總統當選人賴清德拍板，考選部長將由教育部政務次長劉孟奇出任，銓敘部長由前行政院人事總處人事長施能傑出任，公務人員保障暨培訓委員會主任委員則由現任主委郝培芝留任。

交接小組表示，考試院所屬二部一會首長及政務副首長，依憲政慣例應於五二○前提出辭呈，並由考試院長呈請新任總統任命。賴清德特別於上周與考試院長黃榮村會面，商議新首長人選。

交接小組表示，劉孟奇教育部次長任內，襄助部長完成多項高等教育創新轉型工作，並在疫情期間督導學測、統測、分科測驗等多項重大全國入學考試順利完成，技職教育方面督導推動「區域產業人才及技術培育基地」。

銓敘部長由前行政院人事總處人事長施能傑出任。圖／聯合報系資料照片
銓敘部長由前行政院人事總處人事長施能傑出任。圖／聯合報系資料照片

交接小組指出，施能傑在近六年人事長任內，規畫行政院組改及完成部分立法，並在維持中央政府總員額數下降的同時，仍充分新增與民眾生命和安全相關重要業務所需人力。

郝培芝曾任台北大學公共行政暨政策學系教授，具備公共行政與公共政策的專長。交接小組表示，郝培芝於考試院服務八年來，歷任保訓會副主委、銓敘部次長及保訓會主委，深耕於人事行政、文官保障及培訓領域。

交接小組表示，賴清德十分重視國家人力資源的發展，盼三位兼具學術與行政歷練的首長，能使「教考訓用」等面向充分連結，持續引領文官制度與時俱進。

公共政策 劉孟奇 施能傑 考試院 行政院 賴清德

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