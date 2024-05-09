冷眼集／文件機密等級 疑遭外交部濫用

立委馬文君指出，外交部控告徐巧芯「洩密」的援助捷克案，早在3月26日就在對方官媒披露。圖／馬文君提供 針對外交部告發涉嫌洩密罪，立委徐巧芯昨拿出證據，宣稱早在今年三月，捷克外交部就已在期刊公布與台灣合作援助烏克蘭，我方卻反而宣稱為機密。外交部與民進黨立委則強調，密等與否是由發文單位認定，不會因為事情已經被捷克公開，就不叫做洩密。

外交部與綠營立委的說法不能說全無道理，卻暴露另一層問題：外交部是否濫用設定密等權力，沒有機密性，也要加上一個「密」字？

另一角度看，依據機密保護相關法令，「密」是四種密等文件中最低一級，真正具備要害性的資訊，至少是「機密」；倘若事關國家安全，更要列為「極機密」甚至「絕對機密」。面對僅是「密」等級的文件，外交部的態度，卻宛如國家利益遭到致命傷，抨擊徐巧芯「妄議他國內政，損及兩國未來互信與合作，破壞我國對外關係」，似乎我國與捷克聯手援烏的消息曝光，就要導致外交大挫敗。結果，捷克政府早就公開合作案，根本不諱言與台灣政府這項合作計畫。

如此不成比例的大砲打小鳥，甚至，從外交部聲明中加諸徐巧芯的評語，充斥「詭辯」、「抹黑」、「心虛卸責」、「不符做人道德標準」之類字眼，完全違反國際外交界的言行風範，反而趨近罵街風格。實在很難不讓人聯想，是否因為外交部長吳釗燮日前在立法院與「吵架王」徐巧芯鬥嘴，卻數度被激到「跳針」撒賴，因此憤而全面開戰。

諷刺的是，外交部傾全力向在野黨國會議員「開戰」；另一邊，對於立陶宛總統瑙塞達表示，為穩定與中國的關係，將把駐立陶宛「台灣」代表處改用「台北」，我外交部卻只能以「尊重立國內部各方意見的表達，這是民主國家常態」回應。態度差別如此之大，既不堪，也令人感嘆。