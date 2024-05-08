快訊

520就職後赴立院國情報告？ 賴清德4字回應

下班注意！新北忠孝橋4車追撞「車頭毀損」 往三重車流回堵1公里

以「日」為請假單位 彈性育嬰假明上路試辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NCC委員審查卡關 後續想法藍白大不同

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者吳思賢報導
照片取自國民黨臉書粉絲專頁
照片取自國民黨臉書粉絲專頁

國家通訊傳播委員會（NCC)審查確定卡關！

原本立法院程序委員會5月7日要將NCC委員新提名人的同意審查排入院會，不過國民黨立委葛如鈞提議暫緩列案；國民黨立院團書記長洪孟楷說，新的內閣即將上任，NCC新委員不應由看守內閣提名，應該等新閣揆卓榮泰上任之後再提名單，而且應與在野黨協商才可提出適當人選。

據了解，國民黨打算先修《國家通訊傳播委員會組織法》，再審查委員人選，而且傾向要求行政院必須跟在野黨協商之後，再重新提出名單。

至於民眾黨的態度比較分歧，好像還沒有達成共識，有民眾黨的委員就表示，新內閣上任之後，就可以排時間審查原本的四位被提名人；但是也有民眾黨的委員認為，要不要重新提名，黨內還要討論才能決定。

聚傳媒

國民黨 民眾黨

延伸閱讀

藍白聯手暫緩NCC人事案 吳思瑤批惡例：踐踏國會職權

相關新聞

善的循環變調 我駐立陶宛代表處恐更名「台北」 外交部：尊重

我國在立陶宛共和國設立之代表處，是全球兩個以「台灣」為名的代表處之一。2021年11月18日設處時，外交部曾高調強調，以...

新政府人事 劉孟奇任考選部長、施能傑接銓敘部長

第16任總統副總統交接小組今天公布考試院所屬部會新任首長人選，考選部長將由教育部政務次長劉孟奇出任，銓敘部長由前行政院人...

江啟臣：2026民意支持就全力以赴 楊瓊瓔：推最好人選

立法院副院長江啟臣今早接受電台專訪，被問及是否有意參與2026台中市長選舉，江回應「民眾給你機會、民意也支持，當然就順勢...

陳佩琪提早退休是否慰留？ 北市聯醫：尊重個人規畫

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，現任職台北市立聯合醫院和平婦幼院區醫師，她昨稱能力不足要提早退休。北市衛生局是否慰留？局長...

政院撥補台電報告書 廖偉翔：一頁半要千億…人民難接受

行政院2日拍板「113度中央政府總預算追加預算案」，將撥補台電1000億元，並送立法院審議。國民黨立委廖偉翔今天表示，行...

國會改革爆口角 莊瑞雄嗆原委鄭天財：不要亂出草、白目

立法院司法及法制委員會今天協商國會改革相關法案，藍、綠、白黨團不斷爭論，無法達成共識。過程中，民進黨立委莊瑞雄對國民黨立委鄭天財說：「你不要到這邊來亂出草好不好，你這個叫白目」；鄭天財回應，「是你讓我發言的，我沒有資格當頭目，那是有標準的」。不過鄭天財會後也說，「我們很熟，莊瑞雄無惡意。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。