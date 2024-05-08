NCC委員審查卡關 後續想法藍白大不同

國家通訊傳播委員會（NCC)審查確定卡關！

原本立法院程序委員會5月7日要將NCC委員新提名人的同意審查排入院會，不過國民黨立委葛如鈞提議暫緩列案；國民黨立院團書記長洪孟楷說，新的內閣即將上任，NCC新委員不應由看守內閣提名，應該等新閣揆卓榮泰上任之後再提名單，而且應與在野黨協商才可提出適當人選。

據了解，國民黨打算先修《國家通訊傳播委員會組織法》，再審查委員人選，而且傾向要求行政院必須跟在野黨協商之後，再重新提出名單。

至於民眾黨的態度比較分歧，好像還沒有達成共識，有民眾黨的委員就表示，新內閣上任之後，就可以排時間審查原本的四位被提名人；但是也有民眾黨的委員認為，要不要重新提名，黨內還要討論才能決定。

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