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藍提案邀賴清德赴立院國情報告 朱立倫：一定以禮相待

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫下午在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫下午在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

國民黨立院黨團昨正式提案，邀請準總統賴清德520就職後，赴立法院國情報告。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨一定依照憲法、法律，以禮相待，同時代表人民提出問題，希望共同建立好的憲政慣例，讓未來中華民國立法院發揮最多、最大的正面功能。

朱立倫今天在中常會指出，兩周前他在中常會提出，面對520後的新局，賴清德必須要依照憲法，依照法律到立法院來國情報告，並獲賴清德與民進黨正面的回應，國民黨希望能遵守相關的諾言。

此外，國民黨立委徐巧芯近來爭議不斷，遭質疑在京華城附近買的老公寓，有內線消息精準投資，還被外交部提告洩密。

朱立倫也在會中聲援徐巧芯，他說，這幾個月來，自從民進黨失去立法院多數，先是對立法院長韓國瑜透過各種方式汙衊、破壞，再對立法院黨團、立法委員個人來加以攻擊、抹黑、造謠，甚至惡意提告。這些種種的攻擊行為、戰狼行為，最重要的目的就是要削弱國民黨戰力，「把立法院打爛了，民進黨就可以為所欲為，我們絕對不會中計。」

朱立倫說，民進黨用人肉炸彈的方式，用各種的惡意攻擊方式，國民黨還是要堅定的立場。他呼籲國會議員的腦筋要很清楚，在地方全力的為民服務，在國會就要像7-11一樣，24小時強力代表人民監督政府。對於民眾關心的每項重要法案一定全力來推動，不要受民進黨的戰狼戰術，毀滅式的戰法，讓國會失去功能，讓社會對國會失去信心。

朱立倫呼籲賴清德，「520之後，台灣的民主要向上提升，還是要向下沉淪，就在你的一念之間，」讓過去看守政府的種種作為到520為止，重新建立憲政觀念，讓國會發揮最大的功能，讓未來的政府真正的做好事情，這才是大家共同的目標。

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