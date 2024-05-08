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柯建銘稱地震是老天有眼 傅崐萁提案送紀律委員會

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
針對「四月三日是老天有眼，發生大地震」失言風波，民進黨立院黨團總召柯建銘日前公開道歉。記者黃義書／攝影
針對「四月三日是老天有眼，發生大地震」失言風波，民進黨立院黨團總召柯建銘日前公開道歉。記者黃義書／攝影

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前脫口說出，「花蓮地震是老天有眼」，引發熱議。國民黨團今天本想在司法委員會提案將柯建銘移送紀律委員會，不過提案尚未討論，藍綠立委便爆發口角衝突。國民黨總召傅崐萁會後受訪指出，藍營今想提案處理該事，主席卻不處理，所以將直接交付院會處理。不過依議事規則，本周五議程已經決議，只能下周才能處理。

民進黨立院黨團總召柯建銘6日於立院司法及法制委員會脫口說出「老天有眼發生大地震」，引爆爭議，傅崐萁也提案主張要將柯建銘交立院紀律委員會處理。

傅崐萁在提案中指出，柯建銘應正式公開向全國人民鞠躬道歉，以平民憤，同時依據立法委員行為法規定，立法委員應秉持理性問政，共同維護議場與會議室秩序，不得辱罵或涉及人身攻擊的言詞，希望將柯建銘移送紀律委員會議處。

傅崐萁表示，這是國會自律最基本要求，執政黨主席賴清德今天沒有對此事表達意見，也無對災民致歉，執政黨對待國家災難卻不斷啃食冷血饅頭，民進黨立委不主動送紀律委員會。藍營今天要提出，會議主席卻不處理，要拖時間，所以國民黨團直接提散會動議，該項提案直接送院會處理。

國民黨提案指出，4月3日花蓮大地震，花蓮這片美麗的土地遭到重創，除民眾生命財產安全遭到天災破壞，生活陷入困境，觀光等產業更是遭遇前所未有的打擊。舉國同悲，正值團結互助重建之際，民進黨黨團總召柯建銘委員，竟在司法及法制委員會上，說出「花蓮地震是老天有眼」等語，令人瞠目結舌。

提案表示，身為代表人民發聲的立法委員，為了遂行其政治目的，竟口出如此冷血殘酷之言，根本是在災民的傷口上撒鹽。事後柯建銘委員迫於輿論壓力，召開記者會道歉，但綜觀整場記者會，柯建銘委員毫無反省之意，一分道歉，九分仍持續指責在野常，毫無任何道歉之誠意，應予以最嚴重譴責，並要求柯建銘委員於說出「花蓮地震是老天有眼」等語的司法及法制委員會上，正式公開向全國人民鞠躬道歉，以平民憤。另依據立法委員行為法第七條第一項第二款：「立法委員應秉持理性問政，共同維護議場及會議室秩序，不得有下列行為：二、辱罵或涉及人身攻擊之言詞。」將柯建銘委員移送紀律委員會議處。

據規定，柯建銘如果遭受懲處，懲處內容包括口頭道歉、書面道歉、停止出席院會四次到八次等，最後仍依紀律委員會審議結果為主。

傅崐萁 柯建銘 花蓮

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