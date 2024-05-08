村里長補助藍白40挑3逕付二讀 林右昌：恐掛一漏萬

行政院日前修法增訂發給村里長春節慰勞金、調高議員助理補助費，國民黨、民眾黨團上周在立法院會以人數優勢，將各自立委所提的3項議案逕付二讀，綠委批評此舉是丟包跨黨派提出的37案，且3項版本也不完備。內政部長林右昌認為，這可能掛一漏萬，強調中央是經通盤考量，提出較為完整的版本。

立法院內政委員會今審查「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第六條條文修正草案」，並邀內政部長林右昌等人列席，並備質詢。民進黨立委蘇巧慧、張宏陸、王美惠皆對藍白抽出特定版本逕付二讀感到不滿，發聲譴責。

蘇巧慧批評，村里長事務費、議員助理費都該被討論，不分朝野都有提案，今天也算是破紀錄，她進立法院至今從未看過提案說明長達一小時，召委吳琪銘也早早排定今日審查，結果上周五立法院會，國民黨團總召傅崐萁和民眾黨總召黃國昌卻抽出各自提出的三個提案逕付二讀，說要戳破民進黨的假面具，她覺得很奇怪，是要戳破什麼假面具？

蘇巧慧質疑，這麼多藍委、白委提出版本，這些版本是因為寫得不夠好、不夠清楚，才沒有被傅崐萁、黃國昌選中嗎？難道被選去逕付二讀的代表國民黨和民眾黨的全體意見嗎？若是如此，顯然民眾黨不支持村里長事務費調高，國民黨也不支持原住民地區村里長事務費加給，才沒寫在版本內。

蘇巧慧認為，若朝野在內政委員會討論出共識版本，那上周五逕付二讀的版本算不算數，「整個都亂了套」，這才是真正的其心可議，既不尊重委員會中心主義，也把同黨委員的提案棄如敝屣，需要被譴責，不然以後立法院都不用討論了，所有事情都逕付二讀就好了，委員會還開什麼開？

張宏陸接著詢問，藍白抽出的提案版本內容不盡完備，若依此處理，上路施行會不會有問題？林右昌說，可能掛一漏萬，而中央是將整體支給制度做全盤討論與研究，行政院版中是將助理補助費、加班費及資遣費，和村里長為民服務費、年終慰勞金，包括原住民、地方鄉鎮市代表也考慮進去，是較為完整全面的版本。