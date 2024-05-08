林淑芬為蘆洲案再槓黃國昌 拜託出來打球、抓鬼

蘆洲南北側專案通盤檢討案，民進黨立委林淑芬與民眾黨立委黃國昌隔空交鋒，林淑芬繼昨天邀黃國昌公開辯論，今天再嗆黃國昌無知，圖利集團無知就算了，還踐踏蘆洲人，這是專業黃國昌嗎？拜託黃國昌出來打球，希望抓鬼大隊長黃國昌出來抓鬼。

針對蘆洲南北側都市計畫案中的三重果菜批發市場設置案，民進黨發言人吳崢、林淑芬、新北市議員顏蔚慈今天舉行記者會，再度批評「貼侯求官挺財團 黃國昌出來打球，這也是林淑芬罕見連續兩天對黃國昌開砲。

林淑芬指出，新北市長侯友宜為了建商把三重果菜批發市場塞到蘆洲，過程如同立法院運作，沒有進入程序委員會就進入中央二讀，還怪程序太慢、中央卡案，最關心程序正義的黃國昌，圖利集團無知就算了，還無辜說不知道，這是專業黃國昌嗎？ 叫你出來打球，也不敢出來打球，叫你來辯論一下。

林淑芬說，三重督更暗示建立在蘆洲人交通痛苦，感謝黃國昌讓家看清楚此事，請問侯友宜這樣圖利財團敢不敢出來講兩句，黃國昌要選市長，評論一下侯友宜這個選址、程序，有沒有圖利到財團？這麼具體的有鬼，黃國昌不用出來抓嗎？拜託黃出來抓鬼。

顏蔚慈批評，黃國昌聲稱最會監督市政，怎麼現在遇到新北市長侯友宜全部噤聲呢？「不了解狀況，你應該先搞清楚先做功課，黃國昌不先問新北市政府，蘆洲南北側目前荒腔走板黑箱作業的做法，對得起蘆洲市民嗎？」