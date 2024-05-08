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林淑芬為蘆洲案再槓黃國昌 拜託出來打球、抓鬼

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委林淑芬連兩天因為蘆洲南北側專案槓上民眾黨立委黃國昌，今天呼籲抓鬼大隊長黃國昌出來抓鬼。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林淑芬連兩天因為蘆洲南北側專案槓上民眾黨立委黃國昌，今天呼籲抓鬼大隊長黃國昌出來抓鬼。圖／聯合報系資料照片

蘆洲南北側專案通盤檢討案，民進黨立委林淑芬與民眾黨立委黃國昌隔空交鋒，林淑芬繼昨天邀黃國昌公開辯論，今天再嗆黃國昌無知，圖利集團無知就算了，還踐踏蘆洲人，這是專業黃國昌嗎？拜託黃國昌出來打球，希望抓鬼大隊長黃國昌出來抓鬼。

針對蘆洲南北側都市計畫案中的三重果菜批發市場設置案，民進黨發言人吳崢、林淑芬、新北市議員顏蔚慈今天舉行記者會，再度批評「貼侯求官挺財團 黃國昌出來打球，這也是林淑芬罕見連續兩天對黃國昌開砲。

林淑芬指出，新北市長侯友宜為了建商把三重果菜批發市場塞到蘆洲，過程如同立法院運作，沒有進入程序委員會就進入中央二讀，還怪程序太慢、中央卡案，最關心程序正義的黃國昌，圖利集團無知就算了，還無辜說不知道，這是專業黃國昌嗎？ 叫你出來打球，也不敢出來打球，叫你來辯論一下。

林淑芬說，三重督更暗示建立在蘆洲人交通痛苦，感謝黃國昌讓家看清楚此事，請問侯友宜這樣圖利財團敢不敢出來講兩句，黃國昌要選市長，評論一下侯友宜這個選址、程序，有沒有圖利到財團？這麼具體的有鬼，黃國昌不用出來抓嗎？拜託黃出來抓鬼。

顏蔚慈批評，黃國昌聲稱最會監督市政，怎麼現在遇到新北市長侯友宜全部噤聲呢？「不了解狀況，你應該先搞清楚先做功課，黃國昌不先問新北市政府，蘆洲南北側目前荒腔走板黑箱作業的做法，對得起蘆洲市民嗎？」

林淑芬 黃國昌

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