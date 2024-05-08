政院打詐4專法 騙愈多關愈久

為加強遏止詐欺犯罪，行政院集結內政部、金管會、數位部等跨部會研議打詐專法，明天將在行政院會通過並送立法院審議；「打詐新四法」將採「騙得愈多、關得愈久」，給金融、電信、網路平台業者「避風港免責條款」，並引入「三振條款」，犯三次不得假釋。

行政院政務委員羅秉成昨接受網路節目訪問指出，隨著打詐腳步加速與進階，「打詐專法」同步修正打詐新四法，將配合明年打詐行動綱領二點○，若國會支持，勢必能降低詐騙危害。

羅秉成表示，去年針對詐騙曾修訂刑法、投顧法、人口販運法等，但並無打詐專法，本次將採四法包裹齊送，「打詐新四法」包含詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法。

羅秉成表示，打詐新四法將提供執法單位更多法律工具，同時讓上游業者也須負擔防詐責任義務，並給予「避風港免責條款」，業者不必擔心下架投放的詐騙廣告遭廠商求償；若要調客戶資料，業者會擔心若簽保密契約會有洩密責任，該法也能免除責任。

懲詐方面，羅秉成表示，本次將修法巨額加重罪，現行是一年以上、七年以下，刑度約兩、三年，假釋二分之一就出來；本次修法若通過，巨額詐欺「騙得愈多、關得愈久」，騙一千萬元將採三年起跳、最重關到十年；另外，只要三人以上組成詐騙集團行騙，將加重其刑二分之一。

假釋方面則引入「三振條款」，初犯關二分之一就出來，詐騙集團三分之二才能假釋，累犯要四分之三，犯三次不得假釋。

羅秉成說明，「科技偵查及保障法」將法律明文規定可使用科技偵查。現在歹徒已不再使用電話，改用通訊軟體，這次修訂「通訊保障及監察法」，將可透過網路流量紀錄、ＩＰ位置追蹤犯罪足跡。這類模式已有國家在運用，因此給予法源依據。