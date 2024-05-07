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國民黨封殺NCC人事同意權案 政院遺憾

中央社／ 台北7日電

國民黨立院黨團今天在程序委員會封殺國家通訊傳播委員會人事同意權案。政院官員表示，政院是依法提名，遺憾NCC被提名人的人事同意權程序無法行使。

行政院4月底透過新聞稿指出，考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，已依法提名現任NCC副主委翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查。

不過，國民黨立委今天在立法院程序委員會，封殺此人事同意權案，此案無法列入院會報告事項，等同立法院無法啟動NCC被提名人的人事同意權行使相關程序。

政院官員晚間對中央社記者表示，政院是依「國家通訊傳播委員會組織法」第4條第4項規定，遺憾在野黨作法，讓NCC被提名人的人事同意權程序無法行使。

若新委員人事案卡關立法院，根據通傳會組織法第4條第5項規定，NCC委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，不受前項任期的規定；換句話說，立法院若未在7月31日前行使人事同意權，等同4位任期屆滿的NCC委員任期，將續任至新任委員產生。

NCC 國民黨 立法院 行政院

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