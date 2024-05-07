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到泰國旅遊免簽確定延長 外交部：延至11月11日

泰國展延台灣旅客入境免簽 外交部：續爭取便利待遇

中央社／ 台北7日電
外交部今天表示，泰國延長台灣民眾觀光免簽待遇，彰顯政府相關部會推動「新南向政策」的成果，外交部將持續爭取民眾出國免簽證及其他簽證便利待遇。圖／聯合報系資料照片
外交部今天表示，泰國延長台灣民眾觀光免簽待遇，彰顯政府相關部會推動「新南向政策」的成果，外交部將持續爭取民眾出國免簽證及其他簽證便利待遇。圖／聯合報系資料照片

泰國宣布延長台灣旅客赴泰免簽證措施6個月。外交部今天表示，泰國延長台灣民眾觀光免簽待遇，彰顯政府相關部會推動「新南向政策」的成果，外交部將持續爭取民眾出國免簽證及其他簽證便利待遇。

外交部下午發布新聞稿表示，泰國內閣會議決議通過，展延台灣民眾入境泰國旅客免簽證待遇6個月至113年11月11日止，每次入境可停留30日。外交部對此表示歡迎。

外交部指出，提升民眾赴海外商旅便利是外交部及駐外館處重點工作。泰國是「新南向政策」主要夥伴國，也是民眾海外旅遊的熱門地點之一。這次泰國延長台灣民眾觀光免簽待遇，彰顯政府相關部會推動「新南向政策」的成果。

外交部表示，將持續爭取民眾出國免簽證及其他簽證便利待遇，也提醒民眾停留泰國期間務必遵守當地法令，注意自身安全。

免簽 外交部 新南向政策 泰國

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