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黃國昌指興達電廠涉違法排廢水 高市府：已進廠採樣

中央社／ 台北7日電
民眾黨立委黃國昌今天說，台電興達發電廠花7億元找外包廠商處理廢水，卻因一直無法驗收合格，台電仍持續包庇，不僅未解約，還同意降低違約金，要求環境部與高雄市政府啟動聯合稽查。聯合報記者邱德祥／攝影
民眾黨立委黃國昌今天說，台電興達發電廠花7億元找外包廠商處理廢水，卻因一直無法驗收合格，台電仍持續包庇，不僅未解約，還同意降低違約金，要求環境部與高雄市政府啟動聯合稽查。聯合報記者邱德祥／攝影

民眾黨立委黃國昌今天說，台電興達發電廠花7億元找外包廠商處理廢水，卻因一直無法驗收合格，台電仍持續包庇，不僅未解約，還同意降低違約金，要求環境部高雄市政府啟動聯合稽查。

高雄市環保局表示，經查興達電廠於民國108年違反水汙法相關規定，裁罰3張罰單，共計裁處新台幣487萬8000元。已進廠進行廢水排放許可文件符合度、法令規範查核及放流水質採樣檢驗，以確保該廠廢水處理設施正常操作。倘查獲違反水汙法相關規定，將依法辦理。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌與立委陳昭姿、麥玉珍，今天舉行「興達發電廠偷排廢水，台電高層竟遮掩三年」記者會，並播出興達發電廠涉嫌違規排放廢水的影片。

民眾黨團指出，興達電廠在2019年10月就曾因廢水檢測「硼」超標，而被開罰新台幣486萬元，於是透過限制性招標，委託「鴻超環保能源股份有限公司」處理電廠廢汙水，價格高達7億餘元。但鴻超從測試開始就不合格，內部驗收資料顯示，多次驗收鴻超都無法達標。

黃國昌說，台電以限制性招標請來毫無處理廢水經驗的鴻超公司處理廢水，驗收屢屢不合格，結果台電不但未要求解約或改善，還一路護航鴻超，甚至還和鴻超到工程會「喬」違約金，從4000萬元喬成700萬元，「最後一毛不用給」。

黃國昌表示，台電明明可依法主張權利拿回違約金，卻放任業者胡搞。他要問台電，當初這個標案是怎麼給出去的，根據內部會議紀錄，興達電廠曾研議解約，最後為何不了了之，是誰決定不解約，最後這些廢水流向何方。

陳昭姿指出，興達電廠的備案是將廢水暫時儲放在5萬噸雨水槽緩衝，但雨水儲存槽設計並非用來儲存廢水，連台電員工也擔心桶槽可能不耐腐蝕而破損。「灰塘」並非台電申請登記的廢水放流口，依「水汙染防治措施及檢測申報管理辦法」未經主管機關同意，不得排放廢水。

黃國昌說，民眾黨團將相關資料交由環境部直接告發，要求環境部與高雄市政府應盡速啟動聯合稽查，不該一邊違法發電、一邊護航廠商，把汙染留給人民。

出席記者會的環境部簡任技正儲雯娣指出，依法電廠有設置監測機制，會將數據傳到高雄市環保局；對於記者會中提到的不法情事，後續會配合高雄市政府執法，勿枉勿縱。

台電 環境部 高雄市 黃國昌

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