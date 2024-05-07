大陸行提恢復教育交流 藍委翁曉玲遭反問「有善待陸生？」

國民黨立委翁曉玲說，她日前隨藍委團登陸時當向陸方提出希望恢復兩岸教育交流議題，但卻被陸方質疑我方未能善待陸生，一句話堵回來。她說，若希望陸方釋出善意，我方也應釋出善意。

中華文化暨旅遊協會今舉行「中華文化核心價值的傳承及文化創新創意之發展第三期培訓課程」，業者呼籲政府解除禁止團客赴陸的命令，希望陸客早日來台，促進商機與台灣經濟。

翁曉玲表示，陸客不能來台是卡在交通部，3月本可恢復台人赴陸旅遊，民進黨政府卻禁止6月起組團赴陸，交通部於法無據，又說台人組團赴陸會損害台灣利益，此為莫須有罪名，民進黨政府、陸委會無視法律存在，憑一紙公文限制赴陸。

翁曉玲說，政府不合理的限制每日2000人陸客來台，兩岸觀光經濟交流僵。她指出，觀光產業涉台灣百工百業，沒有陸客來台，影響台灣經濟。藍委團這次到北京，見到大陸國台辦、文旅部、大陸全國政協主席王滬寧，王滬寧仔細聆聽立委心聲，也感受到大陸善意。

翁曉玲指出，訪陸後，大陸開放福建到馬祖的觀光旅遊，開放台灣部分農漁產品銷往大陸、大陸開放30個主要城市的海空直航、20個主要城市居民網路辦理入台證等。無法開放到金門，是因大陸承受民意壓力。

翁曉玲提到，若說我方希望能夠有更多的陸客，跟大陸有更緊密的經濟、文化、觀光、教育等各方面的交流，也必須釋出更多的善意。她有向王滬寧提出，除觀光交流外，希望恢復兩岸教育交流，開放陸生來台求學，就業尚有疑慮，陸生來台求學可以促進兩岸年輕人交流。對方問「台灣政府有善待陸生嗎？」一句話就堵住嘴。我方沒有提供相對應的好處，他們幹嘛來？

翁曉玲說，希望台灣業者們善待陸客，讓陸客感受到來台旅遊和東南亞不同，「我們有我們的優勢，有自己的中華文化傳統優勢，又融合原住民、台灣的風土民情」，這樣的文化特色讓陸客來台旅遊非常有意義，想要一來再來，這樣才是成功的。這次在北京參訪，感嘆大陸科技日新月異，這幾年每次去都能感受到城市景觀有大不同，電動車價格也便宜。

翁曉玲強調，殷殷期盼兩岸更有善意。大陸釋出善意，讓台灣農漁產品銷陸，開出不少利多，民進黨政府做不到，就讓民間、國民黨一起攜手努力。這次到大陸參訪只是第一步，陸續還會有更重要的工作可以向前邁進。