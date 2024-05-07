立院三讀明揚條款 工廠危險物申報不實最重罰500萬

去年屏東明揚大火造成重大傷亡，部分業者未依法申報危險物品、數量、配圖等，立法院會今三讀修正通過「工廠管理輔導法」，明定工廠業者未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，可開罰5萬元以上、500萬元以下罰鍰，罰鍰上限提高100倍，若屆期未改善或申報，得按次處罰，最重廢止工廠登記證。

行政院去年已通過工輔法修正草案，但因立法院屆期更替不續審，經濟部三月再將草案送行政院會通過，並送立法院審議，儘管朝野立委對工廠申報危險物品違規樣態提出不同版本，經討論後，最終採取與院版草案相同罰鍰金額。

三讀條文明定，工廠業者若未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，主管機關可處工廠負責人5萬元以上、500萬元以下罰鍰，並令其限期改善或申報，屆期未改善或申報者，得按次處罰，罰鍰大幅提高100倍。

此次最大變化是罰鍰提高100倍，而裁罰順序上，過去是先限期改善、不改善才會罰鍰，修正後將改成「先處罰鍰，並限期改善」，並可連續處罰，最重可廢止工廠登記證。

至於施行日期，三讀條文明定，工廠管理輔導法修正條文，施行日期由行政院定之。

除工廠法母法大幅修正，子法部分，經濟部過去曾對外說明，工廠危險物品本來就是每半年要申報，這次增加動態申報制度，並修正公共意外責任保險辦法，提高最低保額規範，從最低3600萬元，為保障第三人保障，提高到7200萬元，待預告、說明會結束後，6月1日發布執行。