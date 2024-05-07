怕影響議案表決 立委登太平島延到18日

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月十六日率國民黨及民眾黨立委登太平島，國防部昨稱已做好相關準備，不過，馬文君突然臨時喊卡，稱因憂心距離太遠、天候因素，怕會影響立法院十七日處理議案，因而決定延後考察日期。據了解，馬文君昨向國防部發出改十八日登太平島的通知，國防部證實收到通知，並表示「一切作業中」。

馬文君昨受訪表示，考量到國防部已有所準備，也不希望把時間拖太久，目前她計畫改到本月十八日周六出發，會在十七日立法院院會結束後，先搭高鐵南下，隔天一大早從屏東搭乘運輸機出發，如此一來，不影響立院運作，也可以彰顯立委捍衛國家領土主權的決心。

此次報名登太平島的藍白立委共廿人，堪稱歷屆立委報名人數最多的一次。不過，馬文君昨上午參加完國民黨團幹部會議後，突然宣布臨時改期。馬文君表示，考量到立法院五月十七日有許多重要議案要表決，且台灣到太平島距離遙遠，萬一天候出什麼狀況，將導致立委無法如期返台開會表決，「一口氣若有廿個立委無法回來，就麻煩大了」，因此決定延後考察日期。

民進黨立委王定宇昨調侃藍營立委「迷途知返、知錯能改、善莫大焉」，並質疑突然不去，背後一定有什麼原因。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則批評，「去也是政治，延期也是政治」，藍營立委去太平島，就是為了要替中國大陸助威，同時干擾政府。

報名參加的民眾黨立委林國成表示，他認為改時間無所謂，完全沒政治意涵，其他政黨也不需抹紅、抹黑。

國民黨立委黃健豪則稱，一切都配合黨團總召決定，黨團主要是認為十七日要處理的國會改革法案相當重要，擔憂十六日如果真的發生意外狀況，導致立委無法回到台灣，可能影響院會表決。

行政院長陳建仁昨說，太平島是中華民國的領土毋庸置疑；立法院有自己的職責及考量，所做的決議予以尊重，但希望立委們也應考量國安單位所做的建議，在現在這個時刻做出最好的選擇。