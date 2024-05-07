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外交部喊告 徐巧芯：援助烏克蘭案非祕密

聯合報／ 記者鄭媁陳熙文張睿廷／台北報導
國民黨立委徐巧芯（左）昨天在立院黨團舉行「援烏案 外交部還在說謊？」記者會。記者黃義書／攝影
國民黨立委徐巧芯（左）昨天在立院黨團舉行「援烏案 外交部還在說謊？」記者會。記者黃義書／攝影

國民黨立委徐巧芯前天拿出文件，指我國援助烏克蘭專案透過第三方，將援助金額轉入烏克蘭，質疑外交部捷克簽訂密約，有介入捷克內部政治疑慮。外交部昨大動作反擊，外交部長吳釗燮更批評徐巧芯踩到四底線，正準備採取法律行動，這兩天就會去地檢署提告。徐巧芯則說，政府日前已將文件主要內容向大家報告，已經洩漏的祕密不是祕密。

吳釗燮說，徐巧芯這次踩到很多底線，包括道德底線、外交底線、自由民主底線，汙衊台灣協助烏克蘭的努力，恐引起其他國家的側目；而她也踩到法律的底線，外交部這兩天就會準備提告。

外交部發言人劉永健昨舉行記者會提出六點聲明，強調台灣與捷克合作援助烏克蘭公開透明、禁得起檢驗，相關預算也都經立法院審議通過，一切公開透明，拒絕造謠抹黑。

外交部批評徐巧芯臆測想像、穿鑿附會，刻意誤導外界，將此事和副總統當選人蕭美琴訪問捷克做不當連結；除了為自己博取聲量，轉移最近媒體關注焦點，若傷害台灣的聲譽，損及台灣與友好國家的關係或破壞對烏克蘭的援助，最後的受益者會是哪些國家？外交部無法排除，這是對岸的認知作戰行為。

民進黨立院黨團也批評徐巧芯是「假揭弊、真洩密」，公開外交部核定的祕密文件，恐違刑法，用打聽、臆測的方式來推論中間有弊端，根本沒有證據，已實質傷害到我國的外交，這樣公開國家機密，「共諜要失業了吧？」

徐巧芯表示，國家機密保護法第五條提到「國家機密應以最小範圍而為之」，政府網站寫一切公開透明，也就是對方認為這些不是密件，她才會公布；行政院如果什麼都要說是祕密，明知有鬼、有詐，民眾永遠都不清楚一千萬美元花到哪裡，當中還有三、四百萬元沒有公開徵選，政府如此做，是否就可隻手遮天？

徐巧芯提到，她也認為有該保密的義務，所以許多內容已經貼起來，這次只針對一千萬美元可能產生的弊端提出質疑，其他沒有問題的部分，都有盡到保密責任與義務。

【記者房荷庭、蔡世偉／連線報導】國民黨立委徐巧芯公布外交部與捷克衛生科技院（ＣＨＴＩ）簽訂經費一千萬美元合約，用來援助烏克蘭，質疑外交部未說明如何招標。台灣基進黨秘書長吳欣岱、高雄黨部執行長楊佩樺昨赴台北地檢署，告發徐巧芯公布密件，涉犯刑法之洩漏國防秘密罪、洩漏國防以外秘密罪，以及涉違國家機密保護法。

行政院長陳建仁昨在高雄指出，有關於我國外交的一些密件，外交部都有送到立法院備查，立委都可以調閱得到，但徐巧芯竟然公開這些密件，並且捏造不實消息，相信這對於捍衛我國的國際外交、主權是有很大的傷害。

吳釗燮 外交部 徐巧芯 捷克 烏克蘭 立法院

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