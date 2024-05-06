強調台灣範本 蕭美琴：台灣在巨鄰的陰影之下變強韌

副總統當選人蕭美琴今於亞太堅韌研究基金會第二屆國際論壇「開創新局 乘風馭浪」演講時強調「台灣範本」(Taiwan template)，認為台灣在巨大鄰居的陰影之下形塑了其韌性。

亞太堅韌研究基金會今天上午舉行第二屆國際論壇「開創新局 乘風馭浪」，邀請來自美國、印度、韓國、菲律賓等16位專家與會，並由美國前駐歐洲安全與合作組織（OSCE）大使、前維吉尼亞州州長吉爾默（James Gilmore）擔任開幕主講人，由蕭美琴則進行閉幕演講。

蕭美琴於演講中，首先感謝美國總統拜登（Joe Biden）兩周前簽署生效的援烏、援以、援台法案，這展現美方對盟友夥伴的長期支持，捍衛民主價值以及以法制為原則的國際秩序，不過她還是強調，台灣必須要投資、強化自我防衛，才值得國際社會的力挺，並指出「台灣不僅能幫忙，台灣更能領導」。

她進一步表示，台灣能在三大面向展現領導力，一來台灣是韌性之島，克服各種困難與逆境；二來，台灣因為遭遇這些困難，建立了獨特的特質與力量，讓台灣成為全球進步的燈塔；第三，因為這些進步，台灣的成功與繁榮成為全球利益的一環，台灣展現出經濟、社會、民主以及國防韌性。

蕭美琴表示，儘管有巨鄰在旁，台灣靠著決心與毅力躍上國際舞台，在外交孤立、天然資源短缺、地緣政治的夾擊，以及網路攻擊、假訊息、政治干預的壓力下，台灣走出國際領導者的道路；台灣不僅是倖存者的故事，「更是成功的藍圖」。

她表示，在巨大鄰居的陰影之下，形塑了台灣的韌性，並以此為基礎形成「台灣範本」，讓台灣在國際政治的險惡海域中航行，並在國際經濟潮流改變之際超前部署，以創新迎戰不確定性，同時正視社會連結的價值；未來她將與總統當選人賴清德持續以此價值，與世界理念相近國家持續深化夥伴關係。