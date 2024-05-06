柯建銘稱花蓮大地震是老天有眼 藍營炸鍋要求道歉

國民黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院法制委員會程序發言時提到，當初4月3日國民黨團要硬幹法案的時候，「老天有眼發生大地震，要救台灣的民主」。此話一出引發國民黨炸鍋。國民黨立法院黨團及羅智強、許宇甄等人批評，柯建銘在花蓮鄉親傷口上灑鹽，要求柯建銘及民進黨主席賴清德公開為此言論向花蓮鄉親及台灣民眾道歉。

國民黨團上午發新聞稿指出，今天柯建銘在立法院表示「花蓮地震是老天有眼」，不顧災民感受，言論嚴重缺乏人文關懷，對災民及其家屬造成難以忍受的傷害。這種冷血的政治語言，請問身為民進黨主席的準總統賴清德，能夠接受這樣的言論？地震重建工作仍在進行，在花蓮鄉親傷口上灑鹽，這就是民進黨的台灣價值？

國民黨團指出，作為公眾人物，本當謹言慎行，尤其是執政黨的大黨鞭柯建銘，卻講出毫無同理心與尊重的話，冒犯災民及其家屬。台灣已經在民進黨主政之下有太多的政治對抗及撕裂言論，這樣的言語極度不適當，要求柯建銘及賴清德公開為此言論向花蓮鄉親及台灣民眾道歉。

羅智強指出，柯建銘在程序發言時談到，4月3日審查國民黨國會改革法案，因當天發生地震停會，柯建銘竟泯滅人性聲稱，花蓮大地震是老天有眼，要救台灣的民主。

國民黨立委羅智強說，花蓮大地震造成罹難18人、傷者超過千人慘劇、災損超過百億，不只是花蓮人的痛，更是全台的痛。他在花蓮出生，地震後第一時間也捐出一個月薪資，並前往花蓮探望災民，親眼看到地震對花蓮人帶來的苦難，以及多少基層人員、熱心人士為救災、復原的奔波辛勞。

羅智強表示，這樣的傷痛被柯建銘消遣、怪力亂神、政治攻擊，受傷的是人民，任何天災，都不會是老天有眼，用來懲罰某一個政黨，或是政治人物。如此泯滅人性的發言，拿花蓮人、台灣人的傷痛來消遣，令人髮指，政治攻防，不該脫離人性善良。

國民黨立委許宇甄表示，「老天有眼發生大地震！讓國民黨要硬幹的國會改革法案停下來。」這種喪盡天良的話會出自執政黨大黨鞭之口，讓人感到萬分驚恐。政治可以各種攻防，但不能失去人性，呼籲柯建銘認錯、道歉，不要利用大地震傷亡者做政治操作。

許宇甄指出，柯建銘不要因為一直輸而心慌意亂，只要民進黨能謙卑、聽從民意，立法院內沒有什麼不能談，這些不理性、拿災民做文章的事情不要再發生，錯了就要認錯，不要失去執政黨總召的風範。