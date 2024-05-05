「幸好我們都活著」抗議近2700天 原轉小教室宣布520拔營

為了抗議原住民土地劃設辦法，原轉小教室自2017年2月開始，在凱道、228公園持續近2700天的紮營，今天宣布將於新政府上任後拔營，後續會回到原鄉持續關注原住民議題。

原轉小教室在凱達格蘭大道舉辦「在路上的朋友派對」，宣布將近2700天的228公園紮營將告一段落。

原住民歌手巴奈表示，將於520拔營，離開抗爭地點228公園，回到台東。她坦言，自己非常膽小，過去也曾被惡劣對待，年輕的孩子拿石頭丟帳篷，或是經過的路人對著帳篷辱罵「對原住民已經夠好了，真不知感恩」。

不過，巴奈提到，其實心地好的人也不分族群，這個運動真的很久，很感謝一路上支持她的人。

原住民藝文工作者那布表示，7年了，「幸好我們都活著」，這麼多天的聚集，在這裡告別過去2000多天的日子，希望台灣對待弱小的族群能愈來愈好，人和人之間能有更多良善，之後回到部落，會繼續最「草根」的運動。

那布戲稱在228公園按時繳「房租」，歷任台北市長有開罰單，不然不好向市民交代；但還是感謝許多願意接納他們的台北市民。

紀錄片導演馬躍．比吼表示，很可惜過去台灣原住民的故事及歷史，都是從第2點、第3點開始講。他解釋，如近期台南盛大舉辦建城400年，這就是沒有第1點，完全忽視原住民的存在，希望這種「沒有同理心」的活動，520之後能愈來愈少。

原轉小教室成員巴奈、那布、馬躍．比吼自2017年2月23日創立，為了抗議「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」將私有土地排除於辦法適用範圍，限制原住民族諮商同意權行使範圍，開始於凱道、228公園紮營。

原轉小教室表示，對於原住民族土地轉型正義問題及原住民族政策，仍會持續關注。