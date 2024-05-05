集會遭酸刷存在感 黃國昌：草鞋起家的民進黨早不見

民眾黨規劃19日集會向民進黨政府「算帳」，但綠營回擊刷存在感。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，穿草鞋起家的民進黨早就不見，民進黨現在只跟貪腐綁在一起，有必要從草根開始，重新啟動台灣民主改革。

民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，號召上千人參與。但民進黨政策會執行長王義川昨天表示，他判斷民眾黨519集會要講的內容，其實都重複講過，這樣在冷氣房講就好，不用走上街頭刷存在感。

民眾黨新北市黨部今天在蘆洲湧蓮寺舉行母親節活動，由民眾黨立委黃國昌、新北市議員陳世軒發送康乃馨肥皂花。黃國昌在會前接受媒體訪問。

談及民眾黨19日將在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，黃國昌表示，過去8年蔡政府有很多承諾都跳票，讓人非常失望，造成年輕世代生活痛苦，因此在總統蔡英文任期結束時，「必須要把這些帳給算清楚」。

黃國昌表示，民進黨早已喪失過去揭櫫的理念與價值，因此有必要從草根開始，重新啟動台灣的民主改革，不過具體內容黨主席柯文哲將舉行記者會對外說明。

對於王義川表示民眾黨不用走上街頭刷存在感，黃國昌回應，去年7月16日有許多年輕人走上凱道要求居住正義和司法改革，但當天沒有民進黨人士到凱道回應人民訴求，反而一堆民進黨大官躲在圓山大飯店吹冷氣，甚至總統蔡英文還嫌冷氣太冷。

他批評，穿草鞋起家的民進黨早就不見，現在民進黨只跟貪腐、黑金、權貴等字詞綁在一起。

此外，由於立法院3日院會時，民眾黨團提議將民進黨立委沈伯洋所提的兩岸人民關係條例修正草案，退回程序委員會，綠營黨公職近日猛攻黃國昌雙標，更質疑黃國昌是藉此希望國民黨禮讓選新北市長。

黃國昌回應，民進黨把不一樣的事情全部糊在一起講，意圖造成資訊落差、混淆視聽，對他人身攻擊，但民眾黨團內都有討論過這會期退案的法案，也形成一致標準。

黃國昌指出，被退回的不是只有沈伯洋的法案，包含立委蔡易餘等人為金融重犯等個案提出的修法草案，民眾黨團也都提議退回，怎麼民進黨團都不敢吭聲，是否因自家人做醜事就想要靜靜帶過，不想引起社會大眾注目。若真想回顧，民眾黨團也可逐一盤點退回程序委員會的民進黨立委提案。

媒體詢問，是否黃國昌的聲量現在已超過柯文哲，有帶領民眾黨的趨勢。黃國昌說，他跟柯文哲合作無間，每天晚上都通訊息，但民進黨對第三勢力是「一手蘿蔔、一手棒子」，他跟柯文哲看多挑撥伎倆。

黃國昌強調，民眾黨上下一心，不會動搖改變，2028年他絕對支持柯文哲再戰總統，2026年不管柯文哲派他到哪裡參與地方選舉，他一定會投入且全力以赴，為2028打下良好基礎。