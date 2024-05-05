洪孟楷：關國是論壇像「關中天」 綠只想限制言論自由

立法院司法及法制委員會明天要將討論民進黨版國會改革法案。國民黨立委洪孟楷指出，民進黨的版本針對行政部門不多，箝制在野聲音倒不少，居然還要廢掉國是論壇，難道忘記這是30年前民進黨前輩們推動創立的制度？背後隱藏的意義，就如同關中天一樣，任何不中聽的聲音，就是將它消滅。

洪孟楷表示，國是論壇的制度，是民進黨30年前在野的立委們所疾呼的，包括現在駐日代表謝長廷，當時國會多數的國民黨也從善如流，尊重多元不同聲音，同意增設該制度，讓每周五院會前個小時，立委都能針對國家大事、地方發展、時事評論的重大議題向行政部門提出建言。這是尊重少數、多元不同聲音的具體做法。

洪孟楷說，過去，前立委游毓蘭經常關心警消議題、前立委陳以信則踢爆故宮隱匿國寶損壞，通通都是在國是論壇；本屆立委包括羅智強、羅廷瑋、張嘉郡等多位委員，更是關心地方，持續發聲，提醒政府做不好的地方，應當「有則改之、無則勉之」。但現在民進黨卻是想直接將它廢除，「要多麼的傲慢，才容不下一句別人跟你不同的聲音？」這樣的做法，恐怕連當年黨外運動參與者都痛心跳腳，也無怪乎許多人說現在的民進黨，已經失去創黨理念和價值。

洪孟楷提到，委員會當然可以好好討論各項議題，但這樣的提案真的是想國會改革？抑或是幫助政府緊縮言論自由？國民黨絕對不同意反民主的事情，會堅持捍衛到底，不讓民進黨再做出侵犯言論自由的任何作為。