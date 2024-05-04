布林肯挺台參與WHA 民進黨感謝

民進黨今天表示，誠摯感謝美國國務卿布林肯發表聲明，支持台灣以觀察員身分參與第77屆「世界衛生大會」（WHA），聲明中強力鼓勵世界衛生組織（WHO）恢復邀請台灣以觀察員身分，參與第77屆世界衛生大會。布林肯也在聲明中強調，當台灣持續被排除在WHA外，將危害全球公共衛生的合作及安全，而邀請台灣出席WHA則是落實WHO宗旨「人人享有健康」重要的一步。

民進黨國際部主任兼發言人李問表示，民進黨感謝布林肯對台灣參與國際組織展現強力的支持。美國官方持續以實際行動公開支持台灣，對於全球的民主國家合作的強化，具有重要的指標性意義。

李問表示，民進黨同時也感謝美國國務院亞太副助卿藍墨客，在4月29日於智庫研討會中，表達美國政府反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並且在會中表達支持台灣參加WHA。藍墨客在會議中表示，中國意圖藉由錯誤詮釋2758號決議，與中國的「一中原則」不當連結，藉此阻礙台灣參與國際組織。

李問指出，如果台灣能參與國際公衛議題並貢獻所長，將可以在世界遇到重大醫療危機時，拯救更多寶貴的生命。台灣人民是世界的好公民，台灣人也期盼成為國際社會良善的力量，近年來民間與政府協力，不斷地透過各種機會與管道，為需要幫助的人提供支持。台灣將持續努力與國際夥伴建立合作關係、團結一致捍衛共享的價值與利益。

李問表示，「Taiwan Can Help and Taiwan Is Helping」不只是口號，更是台灣對全球的使命與責任。健康是普世人權，WHA不應該受政治因素干擾，持續把台灣排除在外，不僅有違組織宗旨，更對提升全球公衛品質的目標無助益。

李問指出，媒體近日公布的多項公共衛生指標台灣皆名列前茅，在全球「2024醫療照護指數」排名，在110個國家和地區中，台灣名列第一，被評為世界上醫療保健系統及各項公共衛生指標最好的國家。另外，據全球資料庫網站Numbeo公布的「2024年全球健康照顧指數」，台灣也以86分名列第一，連續5年位列全球榜首。台灣的能力世界看得見，也謝謝國際社會中，理念相近的民主夥伴持續公開對台灣表達肯定。