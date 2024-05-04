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鄭文燦：電價不是數人頭可以決定

聯合報／ 記者余采瀅游振昇陳儷方／連線報導
行政院副院長鄭文燦。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭文燦。圖／聯合報系資料照片

藍白聯手將電業法修法逕付二讀，要求未來電價調整要經過立院同意。行政院副院長鄭文燦昨說，現有機制足以客觀審議電價調整，不是用表決或數人頭可以決定。

鄭文燦昨天表示，大法官會議對行政和立法有基本解釋，立法院有監督權限，行政院必需擔起責任政治，這是清楚分際，電價調整涉及發電成本和民生產業照顧，需綜合考量各種因素。

鄭文燦說，目前電業法規定，電價調整由電價審議委員會決定，每年四月和十月審議，現有機制足以客觀審議，電價要反映國際燃料價，考慮台電永續經營和民生物價、產業承受能力，決策過程複雜，不是表決或數人頭可以決定。

近來桃園等地頻頻停電，讓外界質疑台灣電力供應不足，經濟部長王美花昨天上節目時表示，大家對能源政策有不同意見是一回事，但不能因意見不同，「我沒有按照你的意見，我就一定會缺電」，把很多不是缺電的問題卻說成缺電，如地震造成的發電機組故障只是短期電力吃緊，趕快修好即可，不能無限上綱說成缺電，「全世界我敢講，（台電）已經是用最有效率的速度修復」。

行政院 鄭文燦 電價

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