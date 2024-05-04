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曾巨威：立院讓電價更政治化

聯合報／ 記者王千豪周佑政／台北報導
立法院3日再度上演表決大戰，要求未來電價漲幅都須送國會審議，沒收經濟部漲電價大權，在藍白兩黨聯手情況下，以58票贊成對51票反對票狀況下，該案逕付二讀。記者蔡晉宇／攝影
立法院3日再度上演表決大戰，要求未來電價漲幅都須送國會審議，沒收經濟部漲電價大權，在藍白兩黨聯手情況下，以58票贊成對51票反對票狀況下，該案逕付二讀。記者蔡晉宇／攝影

立法院會昨在藍白攜手合作下，將國民黨團版電業法修正草案逕付二讀，要求電價審議委員會所做的決議，須在一個月內送交立院審議後實施。此修法提案是否涉及侵害行政權？學者表示，立法院本來就有審議或同意的權力，過往也都有相關實例，電業法修法不至於侵害行政權，只是條文在制定時需更細緻。

不過，政大財政系名譽教授曾巨威表示，電價看審議機制是很專業的議題，本來就應該由行政部門用專業方式來決定，才是負責的作法，如果立法院要把這個權力拿掉，反而違反電價調整問題的本質，也讓電價更政治化；但過去不論藍綠誰執政，就算是行政部門，也想用政治干預專業的電價審議，才導致今天藍白陣營想將電價審議經由國會同意。

馬政府時期因為油電雙漲，屢遭當時在野的民進黨批評，質疑電價調整都是行政部門說了算，為了讓電價調整制度化，二○一五年三月成立電價審議委員會，並在二○一七年民進黨執政時將此審議機制法制化，明文寫入電業法。

政大法律系副教授廖元豪表示，電價審議結果送交立法院審議，不至於侵犯行政權，因為立院要審議或要同意的東西還滿多的，譬如「兩岸人民關係條例」規定三通要立院同意；當年核四停建，大法官也說要經立院同意，且立法院職權行使法也規定所有的行政命令都可以拿來審，從憲法的角度來看，我國有很多例子。

不過，廖元豪也建議，條文可以寫得更細緻，以預算案說明的話，立院可以審查預算，但立院不會自己重寫預算案，只能刪，電業法草案條文還要寫得更細緻一點，例如怎麼審？只能刪還是可以加？有沒有審議期限？以及審議不過要如何處理？這是將來立院在審查時，需審慎思考的部分。

台北大學公行系教授劉嘉薇也認為，電業法修正案不會侵害行政權，她表示法律有明定的話，就依照法律來執行，且法律的制定經由院會表決，就代表多數民意。

國民黨 核四 民進黨 立法院 藍白 電價

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