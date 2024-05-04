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新聞眼／國宴台南飄香 能掩黑金味？

聯合報／ 記者吳淑玲
福爾摩沙酒店成立國宴團隊公布菜單。記者吳淑玲／攝影
福爾摩沙酒店成立國宴團隊公布菜單。記者吳淑玲／攝影

正副總統520就職國宴將首度在栽培準總統賴清德的台南市舉行，讓台南綠營人士因找回榮光感到振奮，連藍營都肯定這項政治策略成功，對屢屢發生弊案的台南府城應有「沖喜」效果。國宴雖然飄香，設計道道好菜，黑金烏雲卻仍在台南上空盤旋，政治不清明、官商勾結不斷鏈，靠國宴找回台南榮光只是一時虛幻。

賴清德在台南辦國宴，凸顯台南是賴的政治起點，也顯示不忘本，更讓台南被世界看見。在賴清德心目中，台南不僅是台灣第一個城市，也是文化首都、守護台灣民主的聖地。但從他任內發生的爐碴案，到後來88槍擊案、光電弊案、正副議長賄選案等，陸續有市府前官員涉貪遭起訴，也有人涉買春及牽扯開發利益，台南這座光榮城市逐漸蒙上黑金陰影，重創市府的清廉形象。

台南正副議長涉賄選，一審法院以罪證不足判決正副議長邱莉莉、林志展等多人無罪，社會譁然，與當時風風火火、賄聲賄影的案情差異甚大，有人認為司法在為賴清德520就職清理戰場，也有人直指該判決的效應不只如此，從民進黨台南市黨部及議會黨團都建議撤銷兩人的黨紀處分，進而恢復黨代表身分，不難看出似乎也在為2026市長選舉鋪路，一旦如願，賴系就能增加在全代會選票的運作籌碼，對決虎視眈眈的正國會。

綠到出汁的台南，地方普遍認為誰能在民進黨內提名出線，大致已勝券在握。2026縣市長選舉，台南政壇已埋下「黨內互打」引信，一場風暴不難想像。

回顧去年1月賴清德參選民進黨主席，回到台南「向黨員報告」的政見發表會，他疾言厲色地要「市長站起來」，要台南市長黃偉哲和黨籍立委、議員起立，為台南籠罩黑金汙名向市民鞠躬道歉，並要黨公職人員深刻檢討，這一幕令人印象深刻。

接下來，身兼黨主席的賴清德總統要如何斬斷台南的黑金產業鏈、化解本命區可能的政治風暴，就等吃完國宴見分曉。

國宴 賴清德

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