柯稱蔡有提NCC人事 府籲別再說謊

民眾黨立委黃國昌日前指蔡英文總統與民眾黨主席柯文哲會面時喬ＮＣＣ人事，柯文哲昨表示，當天會面蔡總統一要講ＮＣＣ，他就擋掉了。總統府發言人林聿禪表示，蔡總統與柯文哲的會面從未講過任何人選，呼籲相關人士應「寧可認錯不要說謊」。

柯文哲昨天表示，蔡總統的確有和他當面談ＮＣＣ人事，當蔡總統一要講ＮＣＣ，他就擋掉了。柯說，他問蔡總統「這不是妳下台後才投票嗎？」蔡總統回應「可是我要提名，賴清德之後才投票。」柯再回「這叫賴清德自己來處理提名，自己負責。」

林聿禪表示，蔡總統與柯文哲的會面從未講過任何人選，也沒講過政黨比例。柯文哲前天也已清楚表示「有談到ＮＣＣ，但沒講到人事細節」。然而昨天柯卻稱「講一些人事的時候就把她擋掉」，總統府籲相關人士應秉持「正直誠信」、「寧可認錯不要說謊」原則，不要為了一個謊言，再編其他謊言掩蓋。

林聿禪說，蔡總統跟柯文哲的談話相當明確，期間從未提及任何關於人選、政黨比例等人事議題，特定人士所謂「喬人事」指控顯為不負責任的謊言。