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台美貿易二階實體談判落幕 加入CPTPP有進展？鄧振中：尚未討論

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
經貿辦今晚舉行記者會，總談判代表鄧振中（右）、副談判代表楊珍妮（左）出席。記者黃婉婷／攝影
經貿辦今晚舉行記者會，總談判代表鄧振中（右）、副談判代表楊珍妮（左）出席。記者黃婉婷／攝影

台美21世紀貿易倡議二階實體談判會今落幕，針對我國欲爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度，行政院政務委員、經貿辦總談判代表鄧振中今稱，我方正在持續努力，也緊盯入會進度，但據了解，上周資深官員會議並未討論到新入會國成立工作小組問題。

鄧振中提到，據我方了解，還是有些私下討論，但沒有訂在會議議程中。他強調，加入CPTPP對台灣來講是重要的工作，會持續跟各界說明，希望盡快有進展，針對台灣現行體制和承諾範圍盡快審查，是我方不變的立場。

至於私下討論內容為何，鄧振中坦言，這沒辦法知道，推測是成員國交換意見，畢竟每個國家面臨的問題不同，看法也會不同，彼此間交換意見，是可以理解的。

鄧振中續指，我方重點就是爭取那一票，首先台灣自己要做得好，如果跟美方達成協定、公布內容，便能證明台灣可以遵守高標準，多開研討會也能讓各國了解台灣體制，有許多自由化的措施，對吸引更多外國人投資都很有幫助，「相信相對其他國家，大家可以注意到，各國對台灣投資愈來愈多」。

CPTPP 外國人 行政院 鄧振中

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