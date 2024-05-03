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520國宴移師台南！賴清德介紹8道主菜 台灣美食文化呈多元性

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
準總統賴清德介紹520國宴菜色。圖／取自賴清德臉書
準總統賴清德介紹520國宴菜色。圖／取自賴清德臉書

總統當選人賴清德今天在臉書表示，隨著520就職國宴將於台南舉行，以豐美物產、特色小吃揚名國際的台灣美食文化，不僅受到許多外賓與友人的期待，更是讓世界看見台灣軟實力的時刻。

賴清德特別向大家介紹，這次「好料國宴 黃金組合」邀集到福爾摩沙遊艇酒店行政總廚陳有華、總監楊福強、山海樓行政主廚蔡瑞郎、山海樓主廚蕭勝章、EMBERS主廚郭庭瑋、美食評論家高琹雯、飲食作家蔡珠兒，一起用巧思及巧手打造饗宴。

賴清德說，此次國宴菜單共有八道主菜，菜色理念融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞展現出台灣五大族群，閩南、客家、外省、原住民、新住民的風味與文化脈絡交織，結合台灣各地豐美物產，呈現台灣多元及豐富飲食文化，更有獨特與傳承的寓意，要讓世界看見台灣。

賴清德介紹，第一、二道菜融合五大族群，分別為「永續啟航」以當季蔬菜拼盤搭配五大族群沾醬、「在地紮根」則是五大族群代表性小吃。第三至第七道菜分別為「南國醬滷」結合潮州滷水和台灣滷味、「客韻陳厚」竹筍菜脯雞湯、「原味純粹」刺楤黃錫鯛 、「老菜彌新」春梅排骨、「百年飄香」蝦仁飯，盡顯台灣美食的廣度與多樣性；最後第八道則是「國際之光」甜點與水果，展現台灣在國際上逐步被看見的能量，團隊希望透過國宴菜色的設計讓賓客充分品味台灣美食魅力。

賴清德表示，希望透過這場國宴，能讓世界看見台灣的飲食文化、看見台灣的多元性、看見台灣的創新能量，用味覺、嗅覺等感官說出台灣的故事，邀請世界一起看見台灣的美食風華。

總統當選人賴清德今天臉書表示，隨著520就職國宴將於台南舉行，以豐美物產、特色小吃揚名國際的台灣美食文化，不僅受到許多外賓與友人的期待，更是讓世界看見台灣軟實力的時刻。圖／取自賴清德臉書
總統當選人賴清德今天臉書表示，隨著520就職國宴將於台南舉行，以豐美物產、特色小吃揚名國際的台灣美食文化，不僅受到許多外賓與友人的期待，更是讓世界看見台灣軟實力的時刻。圖／取自賴清德臉書

國宴 美食 賴清德

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