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獨／賴清德國小青澀嫩照首曝光 國小同學秀畢業紀念冊
準總統賴清德即將在520就職，今天賴清德萬里國小的同學聚在一起，老同學們在賴清德老家大樹下，回憶起學校生活時的點點滴滴都津津樂道，「他當時就很高、很帥了」，同學秀出當年的畢業紀念冊，讓賴清德國小時期的青澀嫩照也首次曝光。
因應520總統就職，市議員張錦豪把賴清德國小同學聚在一起，老同學們回憶起學校生活時都津津樂道，大家還一起回到萬里國小，看看賴清德在2003年擔任立法委員回母校所留的紀念腳印。
張錦豪說，一位賴清德的老同學特地拿出珍藏的第二十七屆萬里國小畢業紀念冊，這本相當難得一見，他還是第一次看到，何況萬里國小圖書館也沒有保存了，僅剩同學保存良好最後一本，相當具有紀念價值，同學把這本紀念冊當傳家寶一樣呵護著。
老同學們開心地說，小時候賴總統就是謙虛很有禮貌的學霸，當台南市長時，很多金山萬里鄉親去台南玩，都被賴清德當上賓招待，還送伴手禮，現在金山、萬里學校小朋友，都期待他能幫忙安排他們去總統府跟總統拍照，萬里鄉親莫不已賴清德當上總統為榮。
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