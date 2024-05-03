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台中火鍋之約！鄭文燦「這舉動」讓食安人員窩心 盧秀燕稱歡迎再來

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行政院副院長鄭文燦（右）今天如約應台中市長盧秀燕（左）中午吃酸菜白肉鍋挺台灣豬。記者趙容萱／攝影
行政院副院長鄭文燦（右）今天如約應台中市長盧秀燕（左）中午吃酸菜白肉鍋挺台灣豬。記者趙容萱／攝影

行政院副院長鄭文燦因台糖豬肉瘦肉精風波，今年2月底口頭邀台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，在民眾敲碗下，今天中午成行。鄭文燦笑稱「今天火鍋滿貴的，要60億元！」他在吃完火鍋後，大讚「哇！台中火鍋一級棒」。台中市食安處人員昔日因瘦肉精事件太委屈淚灑食安專家會議會場，今受邀吃鍋，鄭在席間為食安人員加油打氣，對於台中食安處前瞻計畫也承諾預算會給，讓食安人員很窩心。

對於是否繼續邀約鄭文燦？盧秀燕說，當然。鄭文燦對台中貢獻很大，台中有很多建設預算都拜託鄭，連剛剛席間，鄭還針對她請託多件台中建設案進程等多所討論，她當然歡迎鄭繼續再來。

鄭文燦今天上午到台中視察台中水湳國際會展中心西側展館後，中午由盧秀燕宴請鄭文燦到台中酸菜白肉鍋名店老舅酸菜白肉鍋，行銷台中特色美食。老舅酸菜白肉鍋說，店內豬肉是採用從買來的台灣豬溫體豬肉。

鄭文燦說，今天視察台中水湳國際會展中心西側展館，並代表行政院宣布大台中會展中心正式核定，笑稱「今天火鍋滿貴的，要60億元！」盧秀燕說，她和鄭要為國產豬還有食安人員加油打氣，才有今天之約。

在場的食安人員表示，鄭文燦今天有為食安人員加油打氣，對於台中食安處相關檢驗的前瞻計畫，鄭文燦也口頭承諾預算會給。

行政院副院長鄭文燦（右）今天如約應台中市長盧秀燕（左）之邀大啖酸菜白肉鍋挺台灣豬。記者黃仲裕／攝影
行政院副院長鄭文燦（右）今天如約應台中市長盧秀燕（左）之邀大啖酸菜白肉鍋挺台灣豬。記者黃仲裕／攝影
行政院副院長鄭文燦今天如約吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，他脫下領帶大啖酸菜白肉鍋，盧秀燕幫忙布菜。記者趙容萱／攝影
行政院副院長鄭文燦今天如約吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，他脫下領帶大啖酸菜白肉鍋，盧秀燕幫忙布菜。記者趙容萱／攝影
行政院副院長鄭文燦今天如約吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，他脫下領帶大啖酸菜白肉鍋。記者趙容萱／攝影
行政院副院長鄭文燦今天如約吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，他脫下領帶大啖酸菜白肉鍋。記者趙容萱／攝影

火鍋 盧秀燕 豬肉 鄭文燦

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