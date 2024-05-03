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開直播遭楊曜嗆把議場當秀場 葉元之：惱羞成怒轉移焦點

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委葉元之呼籲，民進黨立委楊曜跟吳秉叡趕快把做票事件講清楚，不要每次都惱羞成怒轉移焦點。圖／取自葉元之臉書
國民黨立委葉元之呼籲，民進黨立委楊曜跟吳秉叡趕快把做票事件講清楚，不要每次都惱羞成怒轉移焦點。圖／取自葉元之臉書

立法院再爆「代投」事件，民進黨立委楊曜遭國民黨立委葉元之質疑，疑似幫同黨立委吳秉叡代按表決，引發楊曜不滿，批評葉元之在議場開直播，是把議程當秀場；葉元之則要楊曜不要每次都惱羞成怒轉移焦點。

繼國民黨立委盧縣一爆發代投票爭議後，吳秉叡也被指控代投票，葉元之日前舉行記者會，拿出自己拍攝的影像，一幀一幀推理解密，發現最有可能代投的就是曾出現在吳秉叡座位附近的楊曜，要求楊曜應該出來說明清楚。

楊曜今天批評，葉元之投票不好好投票，把議程當成秀場，又在那邊直播，直指葉元之就是為了「聲量」；葉元之不甘示弱表示，每張票都自己投，沒人幫他代投，也沒幫別人代投過，而且沒有缺席過任何一次，更沒有投錯票。

葉元之說，反觀楊曜不僅疑似幫吳秉叡代投，到現在說不清楚，而且今早投票還支持國民黨，吳秉叡則是落跑後要靠別人幫他投票，之前也投錯票；他並呼籲，楊曜跟吳秉叡趕快把做票事件講清楚，不要每次都惱羞成怒轉移焦點。

吳秉叡 楊曜 葉元之

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