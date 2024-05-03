電業法修正藍白聯手逕付二讀 綠轟多數暴力達政治目的

立法院會日前表決通過「電價凍漲案」，但經濟部強調會依法調漲電價，國民黨團今在立法院會將電業法49條修法抽出逕付二讀，要求電價漲幅都須送國會審議，獲民眾黨團支持，最終順利闖關。對此，民進黨團批評，國民黨用立法權凌駕行政權，用多數暴力達成政治目的。

媒體問及，民眾黨主席柯文哲不反對電價調漲，立委在國會表決也不必團進團出，但今天民眾黨團依舊支持國民黨團提案，兩邊立場似乎不一致。黨團書記長莊瑞雄說，「民眾黨在立法院的太陽（指民眾黨團總召黃國昌）比外面的（柯文哲）還要大。」

黨團幹事長吳思瑤也說，今天在議場時，他們也不斷向民眾黨立委呼籲，柯文哲說電費要合理調漲，表決意向應彰顯主席的意志和立場，且柯文哲說不必團進團出，但民眾黨團今天依然如此，針對其他議案又再次選擇不投票、不表態。

媒體追問，修正電業法是否會造成外商投資有疑慮，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，當然會有影響，電價政策相當專業，55年前就有電價審議委員會，由各種專家在審議電價，蔣介石時代就是如此，前總統馬英九把公式送到立法院通過，並入電業法，現在全部要重來。

柯建銘指出，民意當然反對漲電價，但是這樣處理的嗎，最後台電還是靠國家補貼，這關係到整個能源政策和國家安全問題，大家應好好論述，國民黨今天竟將電業法修正案逕付二讀，在朝野協商時，「我們會講我們應該講的話。」