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創新AI內閣策勵營4日登場 賴清德將提期許

中央社／ 台北3日電

總統當選人賴清德將於520上任，內定行政院長卓榮泰明天將召「行動創新AI內閣」策勵營，賴清德將出席對新內閣提出勉勵與期許。此外，針對國民黨列出30項重要主張、法案，要請賴清德政府好好回答，民進黨呼籲，國民黨立委不要為反對而反對，阻礙進步發展。

根據民進黨發布的採訪通知，為協助新行政團隊凝聚願景，增進團隊共識，5月4日上午10時在交通部集思會議中心國際會議廳，舉辦「行動創新AI內閣」策勵營，邀請新內閣成員參與，研析未來施政總體理念、增進團隊合作。

朱立倫今天率領國民黨智庫包括執行長柯志恩以及7位智庫分組召集人，召開「520新政府，新期待，別讓人民受傷害」記者會，朱立倫表示，國民黨做為負責任的政黨，不是只提出問題、批評，而是有具體的主張，智庫提出的死刑存廢由立法院民意決定等30項重要主張、法案，也請賴清德政府好好回答，這才是民眾所期待新的時代。

民進黨發言人是戴瑋姍回應，520新政府上任，會持續與社會對話，也會為推動台灣國家各項進步努力，需要朝野共同提出建設性的方案，並且給新政府機會，才能加速國際接軌，確保台灣競爭力。

戴瑋姍強調，盼望朱立倫能呼籲國民黨立委，在立法院推動有品質，具公共性及永續的法案，不要為了反對而反對，阻礙進步發展。

內閣 賴清德

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